В Україні підвищили зарплати деяким категоріям населення — Finance.ua

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В Україні підвищили зарплати деяким категоріям населення

Особисті фінанси
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В Україні підвищили зарплати деяким категоріям населення
В Україні підвищили зарплати деяким категоріям населення
Кабінет Міністрів підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Кабінет Міністрів вніс зміни до постанов від 25.04.2023 № 391 і від 25.08.2023 № 928. Ці зміни спрямовані на підвищення зарплат тим, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Це стосується також і державних службовців», — сказано в повідомленні.

Що змінюється

1. Працівникам збільшать удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли.
Перелік робіт, за які виплачується така надбавка, визначатиметься главою обласної військової адміністрації.
2. Для держслужбовців, які працюють в особливих умовах на територіях активних бойових дій під час інтенсивних обстрілів, посадові оклади визначатимуть з урахуванням коефіцієнта 3 в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли.
При цьому перелік працівників буде погоджуватись із відповідною обласною військовою адміністрацією.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Київського міського центру зайнятості, у Києві середній розмір заробітної плати на середину грудня 2023 року становив 14,1 тисячі гривень;
  • за даними Держстату, у ІІІ кварталі 2023 року розмір середньомісячної зарплати в Україні зріс на 22,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 17 937 грн;
  • підвищення заробітної плати — один з інструментів, які роботодавці використовували для подолання дефіциту кадрів у 2023 році. За даними аналітики Work.ua, цього року середня заробітна плата зросла на 23% — з 15 000 грн у січні до 18 500 грн у листопаді.
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За матеріалами:
Finance.ua
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