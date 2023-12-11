В Україні наступного року зарплати бюджетників підвищать увічі — Finance.ua

В Україні наступного року зарплати бюджетників підвищать увічі Вчора 19:01 — Особисті фінанси

В Україні наступного року зарплати бюджетників підвищать увічі, Фото: Shutterstock

Кабінет міністрів планує підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери у зв’язку з підвищенням на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати. Зарплати зростуть з 1 січня та з 1 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

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Проектом пропонується установити, що з 1 січня 2024 року посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС — 3 195 гривень, а з 1 квітня 2024 року — 3 600 гривень.

Також з метою забезпечення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці некваліфікованих та кваліфікованих працівників пропонується доручити керівникам установ бюджетної сфери забезпечити в межах фонду оплати праці диференціацію заробітної плати за рахунок встановлення доплат, надбавок, премій, залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.

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Як зазначається в пояснювальній записці, посадові оклади з 1 грудня 2021 року (і на цей час) розраховуються виходячи з розміру посадового оклад працівника 1-го тарифного розряду у розмірі 2 893 гривні. Співвідношення між окладом працівника 1-го тарифного розряду (2 893 грн) і мінімальною заробітною платою (6 700 грн) складає 43,2%.

«З метою недопущення збільшення грошового розриву розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, на основі якого обчислюються посадові оклади за всіма тарифними розрядами ЄТС, потребує пропорційного перегляду відсотка», — йдеться в документі.

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Нагадаємо, законом про держбюджет на 2024 рік встановлюється мінімальна заробітна плата:

у місячному розмірі: з 1 січня — 7100 гривень, з 1 квітня — 8000 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня — 42,6 гривні, з 1 квітня — 48 гривень.

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