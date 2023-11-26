Конкурентна зарплата: що це таке та на яку суму розраховувати — Finance.ua

Конкурентна зарплата: що це таке та на яку суму розраховувати Вчора 08:37 — Особисті фінанси

Конкурентна зарплата: що це таке та на яку суму розраховувати

Під час пошуку роботи ви точно зустрічали у вакансіях словосполучення «конкурентна зарплата». Проте не всі до кінця розуміють, що воно означає та на які суми можна розраховувати. Причин, через які компанії не вказують конкретних сум заробітної плати у вакансіях, немало.

Як визначити розмір фінансової винагороди, яку роботодавець вважає конкурентною, та вирішити для себе — розглядати цю вакансію чи ні. Про це пише rabota.ua

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Конкурентна зарплата може охоплювати:

зарплату, яка зіставляється із середньою у вашій професії;

зарплату, яка зіставляється із найвищими ставками у вашій професії;

зарплату, яка базується на вашому досвіді та досягненнях.

Причина, через яку роботодавці вказують у вакансіях про конкурентну винагороду, — дати простір для перемовин з кандидатом та можливість додавати до середньої зарплати надбавки за унікальність саме цього працівника.

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Це поняття дозволяє компаніям платити своїм працівникам відповідно до того, що вони дають їм.

Як визначити та підвищити свою конкурентну зарплату

Конкурентна зарплата для різних працівників буде різною. Тож потрібно визначити, яка сума підходить вам. І думати тут потрібно більше не як працівник, а як роботодавець. Тобто відштовхуватися не від суми, яку ви хочете отримувати, а від того, за що вам можна доплачувати, у чому саме ваша цінність.

Щоб визначити свою ринкову зарплату, потрібно врахувати декілька аспектів:

Самопізнання. Перш ніж зрозуміти, на яку зарплату ви заслуговуєте, потрібно зрозуміти себе. Ви маєте усвідомити свій прогрес та себе в цілому як конкурентного працівника на ринку праці. Але разом з цим — бути обʼєктивними та не приписувати собі зайвого. Також потрібно виокремити прогалини, над якими вам потрібно попрацювати, щоб отримати більшу цінність.

Актуальність. Ваша професія має бути затребувана, а ви — володіти актуальними навичками, опанувати новітні інструменти у своїй сфері. Якщо ви в курсі останніх новин у професії, не боїтеся нестандартних рішень та тестуєте новинки, то вашу конкурентність на ринку точно помітять.

Дослідження ринку. Ви маєте знати також середню заробітну плату у вашій сфері. Для цього використовуйте інструмент Прозора робота від robota.ua. Вибравши свій регіон та сферу діяльності, ви побачите не лише середню заробітну плату, а й інші бенефіти від роботодавців. На основі цього можна сформулювати ту базу, від якої ви зможете відштовхуватися у перемовинах з роботодавцем.

Після аналізу всіх критеріїв, ви можете віднайти те, що дасть змогу отримати більше вже зараз та що зробить вас більш конкурентним кандидатом надалі.

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До прикладу, якщо ви маєте унікальні навички чи опанували новітній інструмент, то можете претендувати на зарплату вище середньої. Або ж ви можете домовитися з роботодавцем, що після завершення конкретних курсів і покращення вашої кваліфікації рівень вашого заробітку зросте.

Визначення «конкурентна зарплата» — це не бажання роботодавця заплутати пошукачів, а нагода для кандидатів отримати найкращу винагороду для набору навичок.

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