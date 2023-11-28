Уряд додатково виділив понад 37 млн грн для виплат педагогам зарплати в шести областях — Finance.ua
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Уряд додатково виділив понад 37 млн грн для виплат педагогам зарплати в шести областях

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Уряд додатково виділив понад 37 млн грн для виплат педагогам зарплати в шести областях
Уряд додатково виділив понад 37 млн грн для виплат педагогам зарплати в шести областях
Кабмін ухвалив рішення про перерозподіл 37,523 млн гривень з державного бюджету в місцеві для оплату праці педагогічних працівників.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Йдеться про Запорізьку, Київську, Миколаївську, Полтавську, Сумську, Харківську, Херсонську області.
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«Здійснено у 2023 році перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами Запорізької, Київської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Харківської та Херсонської областей в обсязі 37 млн 523,0 тис. гривень», — написав Мельничук.
Зазначається, що це що дасть змогу здійснювати оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників в повному обсязі та не допустить утворення кредиторської заборгованості з оплати праці до кінця 2023 року.

Довідка Finance.ua:

  • зарплати в освітян планують підвищити у 2024 році. Як стверджують у Кабінеті Міністрів, оклади у педагогів мають зрости на 21%, а середньомісячна зарплата вчителя вищої категорії підніметься до 17,4 тисячі гривень;
  • як стверджували у МОН, до 2030 року зарплата вчителів на 80% складатиметься з посадового окладу і на 20% з доплат.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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