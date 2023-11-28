Уряд додатково виділив понад 37 млн грн для виплат педагогам зарплати в шести областях — Finance.ua

Уряд додатково виділив понад 37 млн грн для виплат педагогам зарплати в шести областях Сьогодні 17:46

Уряд додатково виділив понад 37 млн грн для виплат педагогам зарплати в шести областях

Кабмін ухвалив рішення про перерозподіл 37,523 млн гривень з державного бюджету в місцеві для оплату праці педагогічних працівників.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Йдеться про Запорізьку, Київську, Миколаївську, Полтавську, Сумську, Харківську, Херсонську області.

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«Здійснено у 2023 році перерозподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами Запорізької, Київської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Харківської та Херсонської областей в обсязі 37 млн 523,0 тис. гривень», — написав Мельничук.

Зазначається, що це що дасть змогу здійснювати оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників в повному обсязі та не допустить утворення кредиторської заборгованості з оплати праці до кінця 2023 року.

Довідка Finance.ua:

зарплати в освітян планують підвищити у 2024 році. Як стверджують у Кабінеті Міністрів, оклади у педагогів мають зрости на 21%, а середньомісячна зарплата вчителя вищої категорії підніметься до 17,4 тисячі гривень;

як стверджували у МОН, до 2030 року зарплата вчителів на 80% складатиметься з посадового окладу і на 20% з доплат.

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