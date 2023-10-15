Скільки платять вчителям у різних країнах Європи — Finance.ua

Скільки платять вчителям у різних країнах Європи Сьогодні 12:17 — Особисті фінанси

Скільки платять вчителям у різних країнах Європи

Вчителі заробляють в ЄС дуже по-різному: від 4 до 92 тисяч євро на рік, з’ясувала Eurydice — мережа Європейської Комісії, яка аналізує системи освіти в Європі.

Дані свідчить про те, що деякі країни ЄС (і які також є в Європі, але до ЄС не входять) платять вчителям значно більше, ніж інші. Рівень освіти самого працівника також є чинником, який визначає зарплату таких фахівців.

Згідно зі звітом Eurydice, вчителі дошкільних закладів заробляють менше, ніж інші їхні колеги, особливо вчителі старших класів середньої школи.

Країни, де платять вчителям найбільше

Швейцарія та Данія. Там річна зарплата педагогів досягає 66 972 євро та 47 980 євро на рік.

Вчитель початкового рівня в цих двох країнах заробляє приблизно 5 581 євро та 3 998 євро на місяць відповідно.

Ірландія, Австрія, Німеччина, Хорватія та Естонія, у звіті відсутні. Але список п’яти країн з найбільшими зарплатами вчителям початкового рівня, завершують Ісландія (45 648 євро), Норвегія (40 479 євро) та Нідерланди (38 413 євро) на рік.

Де вчителі заробляють найменше

На іншому кінці шкали з найнижчими зарплатами для вчителів у Європі опинилися Болгарія (7 731 євро) і Румунія (8 027 євро). Працівники галузі отримують на місяць близько 644 євро в Болгарії та 668 євро в Румунії.

Як і в більшості країн, в державах Європи зарплата вчителів багато в чому залежить від їхнього досвіду й навичок. Вчителі зі стажем понад десять років мають вищу зарплату, ніж ті, хто тільки що прийшов працювати в галузь.

Найбільше вчителям із досвідом платять у кількох країнах. Такі фахівці заробляють 72 366 євро на рік у Швейцарії, 60 369 євро в Ірландії та 55 312 євро в Данії. В Угорщині, для порівняння, вчителям платять в середньому 8 063 євро на рік.

Але, як не дивно, є цілий список країн ЄС, де вчителі-новачки та досвідчені фахівці отримують однакову зарплату:

Бельгія;

Болгарія;

Кіпр;

Греція;

Іспанія;

Франція;

Угорщина;

Ісландія;

Італія;

Литва;

Латвія;

Нідерланди;

Португалія;

Румунія;

Словенія.

Керівники шкіл зазвичай отримують заробітну плату, вищу від заробітної плати вчителів. В багатьох країнах Європи їхні зарплати ростуть зі збільшенням розміру школи й кількості школярів, які там навчаються.

В більшості систем освіти є значні відмінності в зарплаті директорів шкіл залежно від розміру чи інших характеристик школи та інших факторів, таких як досвід і обов’язки керівника.

В Німеччині вчителям платять в середньому 62 тисяч євро на рік. Латвія та Словаччина мають значно нижчі ставки: близько 9 480 та 10 980 євро відповідно.

Греція, Чехія та Хорватія мають одні з найнижчих зарплат у цій категорії - від 13 104 до 14 789 євро на рік.

uamedia За матеріалами:

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