В Україні моделюють мережу академічних ліцеїв: що це таке — Finance.ua

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В Україні моделюють мережу академічних ліцеїв: що це таке

Казна та Політика
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В Україні моделюють мережу академічних ліцеїв: що це таке
В Україні моделюють мережу академічних ліцеїв: що це таке
В Україні триває процес моделювання мережі академічних ліцеїв та професійних коледжів, які мають з‘явитися в результаті реформи профільної середньої освіти до 2033 року.
Ця реформа — продовження децентралізаційного курсу України, мета якого — забезпечення рівних за якістю послуг в регіонах. Тому секторальні реформи і, зокрема, продовження реформ у сфері освіти, наразі у фокусі влади на всіх рівнях.
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Про це за підсумками круглого столу «Законодавче забезпечення впровадження реформи профільної середньої освіти», організованого Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій і Міністерством освіти і науки України розповіла Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.
За її словами, реформа профільної середньої освіти є продовженням заходів з реформування освітніх процесів в Україні загалом і зокрема — продовженням реформи початкової школи «Нова українська школа». Актуальність реформи професійної освіти наразі продиктована кількома важливими факторами.
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По-перше, повинна бути однакова якість освіти в містах і сільських школах, у столиці і в регіонах. Зараз з цим є проблеми. Зокрема, згідно з дослідженнями, навички читання та знання учнями математики можуть відставати в учнів на 4−4,5 роки.
По-друге, в українських школах профорієнтаційна робота часто має формальний характер — учнівство не має широкого вибору профілів і предметів/курсів.
Крім цього, потрібна і реформа старшої школи, оскільки 11-річний термін навчання не відповідає практиці країн ЄС, частиною якого планує стати Україна. Там навчання складає 12+ років, а в Україні учні 10−11 класів мають 15+ предметів і великий обсяг домашніх завдань, які потім не використовують.
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Реформа професійної освіти

В Україні вже стартувала і наразі йдуть активні громадські обговорення її ініціатив, а також створення освітньої мережі, яка буде складатися з академічних і професійних ліцеїв. Моделювання мережі створюють разом з громадами. Очікується, що це моделювання завершиться у травні 2024 року, а вже до 1 вересня регіони повинні будуть затвердити цю мережу.
«Йдеться про моделювання мережі академічних ліцеїв і мережі професійних коледжів, але крім цього також будуть переглянуті зміст освіти і її якість. Зокрема, в таких закладах освіти буде відбуватись одночасно і профільне, і академічне навчання. 10 рік навчання буде профільно адаптаційним, а 11 та 12 роки — виключно профільними. Навчання буде орієнтоване на ринок праці, а акцент в ньому будуть робити на порівняно швидке здобуття професії»,
зазначила парламентарка.

Після затвердження мережі академічних і профільних ліцеїв протягом 2025 — 2026 років буде відбуватись пілотування в окремих закладах освіти. У 2027 — 2029 роках буде впровадження реформи, тобто її перехідний етап. Фінальний етап впровадження розраховують провести до 2033 року. До цього періоду будуть працювати так звані компромісні заклади освіти.
В результаті реформи проектна кількість місць в академічних закладах професійної середньої освіти (ЗПСО) має бути в межах 50−60% від загальної проєктної кількості місць мережі ЗПСО області. Заклади ПТО і ФПО (фахової передвищої освіти), які не будуть включені до мережі до 2027 року, мають бути реорганізовані і не будуть виконувати самостійний набір учнів у 10−12 класи.
«Зараз професійну освіту здобувають 35% українських дітей. І згідно з прогнозами, які вже неодноразово озвучувались, найбільше навантаження на мережу закладів професійної середньої освіти розпочнеться в період 2029−2030 року», — зазначила Олена Шуляк.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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