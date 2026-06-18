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В Угорщині проведуть розслідування у справі захоплення інкасаторів та коштів Ощадбанку

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В Угорщині буде проведено розслідування
В Угорщині буде проведено розслідування
Глава угорського уряду Петер Мадяр заявив про початок розслідування щодо дій окремих державних органів у справі захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку.
Про це він повідомив у соцмережі Х у середу, пише «Європейська правда».
Українська сторона неодноразово закликала до проведення об’єктивного розслідування всіх обставин захоплення інкасаторів і цінностей Ощадбанку, а також до належної компенсації завданої фізичної та моральної шкоди.

До перевірки залучать кілька державних органів

«Ми доручили провести негайне внутрішнє розслідування в Національній податковій та митній адміністрації, Центрі боротьби з тероризмом та інших відповідних органах у зв’язку зі справою про український „золотий конвой“. Генеральний прокурор повинен негайно зайнятися цим питанням», — написав Мадяр.

Що відомо про затримання співробітників Ощадбанку в Угорщині

5 березня 2026 року в Угорщині було затримано 2 інкасаторські автівки Ощадбанку разом із бригадою інкасаторів, які транзитом з Відня перевозили до Києва 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.
Інкасаторські автомобілі транспортували кошти та банківські метали, що належать Ощадбанку та були призначені для забезпечення готівкового обігу в Україні.6 березня сім співробітників служби інкасації Ощадбанку, що були затримані правоохоронними органами Угорщини, повернулись до України.
12 березня Ощадбанку повернули дві інкасаторські автівки.
6 травня 2026 року Ощадбанк повернув затримані в Угорщині кошти і цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.
Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив про необхідність об’єктивного розслідування всіх обставин захоплення інкасаторів і цінностей Ощадбанку, а також виплати належної компенсації за завдану фізичну та моральну шкоду.
За матеріалами:
Європейська правда
Ощадбанк
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