В Угорщині проведуть розслідування у справі захоплення інкасаторів та коштів Ощадбанку Сьогодні 08:41

В Угорщині буде проведено розслідування

Глава угорського уряду Петер Мадяр заявив про початок розслідування щодо дій окремих державних органів у справі захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку.

Про це він повідомив у соцмережі Х у середу, пише «Європейська правда».

We have ordered an immediate internal investigation at the National Tax and Customs Administration, the Counter Terrorism Centre, and the other relevant authorities in connection with the Ukrainian "gold convoy" case.



The Prosecutor General must address the matter without delay. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) June 17, 2026

Українська сторона неодноразово закликала до проведення об’єктивного розслідування всіх обставин захоплення інкасаторів і цінностей Ощадбанку, а також до належної компенсації завданої фізичної та моральної шкоди.

До перевірки залучать кілька державних органів

«Ми доручили провести негайне внутрішнє розслідування в Національній податковій та митній адміністрації, Центрі боротьби з тероризмом та інших відповідних органах у зв’язку зі справою про український „золотий конвой“. Генеральний прокурор повинен негайно зайнятися цим питанням», — написав Мадяр.

Що відомо про затримання співробітників Ощадбанку в Угорщині

5 березня 2026 року в Угорщині було затримано 2 інкасаторські автівки Ощадбанку разом із бригадою інкасаторів, які транзитом з Відня перевозили до Києва 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

Інкасаторські автомобілі транспортували кошти та банківські метали, що належать Ощадбанку та були призначені для забезпечення готівкового обігу в Україні.6 березня сім співробітників служби інкасації Ощадбанку, що були затримані правоохоронними органами Угорщини, повернулись до України.

12 березня Ощадбанку повернули дві інкасаторські автівки.

6 травня 2026 року Ощадбанк повернув затримані в Угорщині кошти і цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив про необхідність об’єктивного розслідування всіх обставин захоплення інкасаторів і цінностей Ощадбанку, а також виплати належної компенсації за завдану фізичну та моральну шкоду.

Європейська правда За матеріалами:

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