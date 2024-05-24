В ТЦК пояснили, для чого VIN-код у військовому квитку і як його отримати — Finance.ua
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В ТЦК пояснили, для чого VIN-код у військовому квитку і як його отримати

Особисті фінанси
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В ТЦК пояснили, для чого VIN-код у військовому квитку і як його отримати
В ТЦК пояснили, для чого VIN-код у військовому квитку і як його отримати
Відповідно до нового закону про мобілізацію військовозобов'язані, які оновлюватимуть свої дані, тепер отримуватимуть військово-обліковий документ із VIN-кодом.
Про це розповів Суспільному керівник військового обліку, бронювання та впровадження єдиного державного реєстру військовозобов'язаних Житомирського обласного ТЦК та СП Віктор Полторакін.
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Він стверджує, що VIN-код це — обліковий запис кожного військовозобов'язаного в єдиному державному реєстрі «Оберіг», і при зчитуванні такого штрихкоду відображається інформація про людину.
Для отримання VIN-коду потрібно прибути у свій територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та пройти військово-лікарську комісію.
«Коли людина прийшла, обновила свої дані, йому вклеюється VIN-код у його військово-обліковий документ. Якщо в людини немає VIN-коду, то це не означає, що він порушник правил військового обліку чи законодавства. VIN-код потрібен передусім для того, щоб, якщо він приходить до ТЦК та СП для уточнення даних або з певних інших причин, оператор Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів може прискорити процес пошуку його даних», — пояснив Полторакін.
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Нагадаємо, заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин розповів, що тепер сервіс «Оберіг» збирає інформацію з різних реєстрів. До прикладу, платників податків. Тому за цими даними ТЦК може знайти роботодавця розшукуваного військовозобов'язаного та через нього організувати прибуття цієї людини до військкомату.
Після оновлення облікових даних військовозобов'язаний за місцем проживання може отримати направлення на військово-лікарську комісію, яку необхідно буде пройти.

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За матеріалами:
УНІАН
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