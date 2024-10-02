В системі Прозорро. Продажі відбулися перші онлайн-аукціони зі здачі в суборенду державних сільгоспземель — Finance.ua

В системі Прозорро. Продажі відбулися перші онлайн-аукціони зі здачі в суборенду державних сільгоспземель
1 жовтня 2024 року ТОВ «Державний земельний банк» провів перші онлайн-аукціони в системі Прозорро. Продажі зі здачі в суборенду державних сільгоспземель.
Першими реалізованими землями стали 16 ділянок у Вінницькій області стартовою вартістю 4.3 млн грн. Площа лотів від 2 до понад 262 га.
За підсумками онлайн-аукціонів після сплати переможцями вартості ділянок до державного бюджету надходитиме майже 35.5 млн гривень щорічно. За перші 16 ділянок Земельного банку позмагалися 95 учасників. В результаті конкуренції фінальна вартість активів зросла в понад 8 разів.
«В середньому на торгах змагалися 31 учасників, а ціна завдяки аукціонам зросла у 8 разів. Орендарі нарешті отримали можливість інвестувати за прозорими й зрозумілими правилами на конкурентних ринкових умовах», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.
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«За комунальні землі сільськогосподарського призначення в середньому на торгах конкурує понад 3 учасники. Досвід перших аукціонів з реалізації державних сільгоспземель також підтверджує зацікавленість бізнесу в таких ділянках. Так, в середньому за перші 16 лотів „Земельного банку“ конкурував 31 учасник на торги. А використання онлайн-аукціонів Прозорро. Продажі як інструменту для реалізації державних с/г земель відкрило рівний доступ для бізнесу до таких ділянок», — прокоментував СЕО Прозорро. Продажі, Сергій Бут.
Найактивніше змагалися за с/г ділянку площею 38.4 га. 51 учасник підняли початкову вартість активу в понад 7 разів — зі 170 тис. грн на рік до майже 1.3 млн грн на рік. Найдорожчим реалізованим лотом є сільгоспділянка площею понад 262 га, за неї переможець має сплатити понад 8.5 млн млн грн щорічно.
Протягом 20 робочих днів після дня завершення аукціону переможці мають укласти договір суборенди та впродовж наступних 5 робочих днів сплатити вартість активу. Після цього вони отримають право користування земельними ділянками терміном на 14 років.
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