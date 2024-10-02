В системі Прозорро. Продажі відбулися перші онлайн-аукціони зі здачі в суборенду державних сільгоспземель — Finance.ua

В системі Прозорро. Продажі відбулися перші онлайн-аукціони зі здачі в суборенду державних сільгоспземель Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

В системі Прозорро. Продажі відбулися перші онлайн-аукціони зі здачі в суборенду державних сільгоспземель

1 жовтня 2024 року ТОВ «Державний земельний банк» провів перші онлайн-аукціони в системі Прозорро. Продажі зі здачі в суборенду державних сільгоспземель.

Першими реалізованими землями стали 16 ділянок у Вінницькій області стартовою вартістю 4.3 млн грн. Площа лотів від 2 до понад 262 га.

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За підсумками онлайн-аукціонів після сплати переможцями вартості ділянок до державного бюджету надходитиме майже 35.5 млн гривень щорічно. За перші 16 ділянок Земельного банку позмагалися 95 учасників. В результаті конкуренції фінальна вартість активів зросла в понад 8 разів.

«В середньому на торгах змагалися 31 учасників, а ціна завдяки аукціонам зросла у 8 разів. Орендарі нарешті отримали можливість інвестувати за прозорими й зрозумілими правилами на конкурентних ринкових умовах», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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«За комунальні землі сільськогосподарського призначення в середньому на торгах конкурує понад 3 учасники. Досвід перших аукціонів з реалізації державних сільгоспземель також підтверджує зацікавленість бізнесу в таких ділянках. Так, в середньому за перші 16 лотів „Земельного банку“ конкурував 31 учасник на торги. А використання онлайн-аукціонів Прозорро. Продажі як інструменту для реалізації державних с/г земель відкрило рівний доступ для бізнесу до таких ділянок», — прокоментував СЕО Прозорро. Продажі, Сергій Бут.

Найактивніше змагалися за с/г ділянку площею 38.4 га . 51 учасник підняли початкову вартість активу в понад 7 разів — зі 170 тис. грн на рік до майже 1.3 млн грн на рік. Найдорожчим реалізованим лотом є сільгоспділянка площею понад 262 га , за неї переможець має сплатити понад 8.5 млн млн грн щорічно.

Протягом 20 робочих днів після дня завершення аукціону переможці мають укласти договір суборенди та впродовж наступних 5 робочих днів сплатити вартість активу. Після цього вони отримають право користування земельними ділянками терміном на 14 років.

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