Україна запустила «Земельний банк» для трансформації ринку державних сільгоспземель — Finance.ua

Україна запустила «Земельний банк» для трансформації ринку державних сільгоспземель Сьогодні 07:45 — Аграрний ринок

Україна запустила «Земельний банк» для трансформації ринку державних сільгоспземель

Фонд державного майна України презентував проєкт «Земельний банк», який трансформує ринок державних сільгоспземель.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Земельний банк — це можливість для орендарів інвестувати за прозорими та зрозумілими правилами на конкурентних ринкових умовах. А це необхідно для створення нових агробізнесів і стимул для розвитку тих, що вже існують. По суті, Земельний банк — це ефективний спосіб збільшити інвестиції в аграрний сектор. Проєкт має на меті сформувати прозорий ринок оренди сільгоспземель і збільшити надходження до бюджетів від користування землями. Все це у сумі — економічний розвиток, зростання надходжень податків, створення робочих місць та ефективне використання наявного у держави ресурсу», — наголосив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

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«Земельний банк» відкриває для аграріїв можливість орендувати державні землі на прозорих та конкурентних засадах через онлайн-аукціони в системі «Прозорро.Продажі». Станом на сьогодні в системі оголошено вже 45 аукціонів у Вінницькій, Львівській, Волинській, Черкаській, Запорізькій та Одеській областях площею від 2 до 262 га. Перші торги відбудуться вже 1 жовтня. Всього ж до кінця року буде передано в оренду 1905 земельних ділянок загальною площею близько 100 тис. га.

«Реформа ринку державних сільгоспземель матиме потужний економічний, антикорупційний ефект та велике значення у підтримці бізнесу. „Земельний банк“ дозволить поступово вивести з тіні сотні тисяч гектарів державних угідь. Вони десятиліттями не приносили користі нашій країні, їх належно не обробляли, навколо них формувалися корупційні схеми. На противагу цьому — конкурентна та відкрита оренда земель дозволить наповнювати бюджети», — зазначила в.о. голови Фонду державного майна України Іванна Смачило.

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Орієнтовний сумарний дохід від оренди першого пулу ділянок очікується до 1 млрд грн.

Зараз у ФДМУ працюють також над другим пулом «Земельного банку». За словами Іванни Смачило, до нього увійдуть близько 250 тис. га. Реалізація цього етапу проєкту запланована на 2025 рік.

Також було презентовано інтерактивну мапу земельних ділянок, яка відсьогодні доступна на сайті landbank.spfu.gov.ua . На мапі можна побачити точне розташування, розмір, стартову ціну та статус торгів щодо кожної ділянки, її кадастровий номер, цільове призначення тощо.

«Ринок земель сільськогосподарського призначення — один із найконкурентніших в системі. В середньому за такі ділянки на відкритих онлайн-аукціонах змагається понад три учасники. В результаті конкуренції вартість оренди комунальних сільгоспземель на торгах зростає у майже 3,5 рази. Так, від початку реформи громади отримують понад 642,2 млн гривень щорічно. Очікуємо, що цей досвід пошириться і на нові типи земель в системі — державні ділянки «Земельного банку», — зазначив голова правління АТ «Прозорро.Продажі» Сергій Бут.

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