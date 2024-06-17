Земельний банк: уряд передав Фонду держмайна понад 100 тисяч гектарів для старту проєкту — Finance.ua

Земельний банк: уряд передав Фонду держмайна понад 100 тисяч гектарів для старту проєкту Сьогодні 10:45 — Аграрний ринок

Земельний банк: уряд передав Фонду держмайна понад 100 тисяч гектарів для старту проєкту

Кабінет Міністрів передав 104 тис. га сільгоспземель в управління ДП «Фонд аграрних інвестицій», яке після корпоратизації отримає функції оператора земельних торгів.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

«Фонд державного майна України оголошує про завершення підготовки до запуску проєкту „Земельний банк“. Кабінет Міністрів України передав 2764 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 104 тисяч гектарів у користування ДП „Фонд аграрних інвестицій“. Наступний крок — корпоратизація Фонду аграрних інвестицій та старт перших онлайн-аукціонів з оренди», — сказано в повідомленні.

Після перетворення ДП «Фонд аграрних інвестицій» у товариство з обмеженою відповідальністю зі 100% державною часткою, новостворена компанія зможе виконувати функції оператора земельних торгів.

«Проєкт „Земельний банк“ відкриє для аграріїв можливість орендувати державні землі на прозорих та конкурентних засадах через онлайн-аукціони на платформі „Прозорро.Продажі“», — заявляють у ФДМУ.

Аукціони стартують вже на початку липня 2024 року.

Умови аукціонів

Переможці аукціонів матимуть можливість укласти договори оренди державних земель строком до 14 років для однорічних насаджень або до 25 років для багаторічних.

Стартова ціна лотів становитиме 12% від нормативної грошової оцінки землі.

Скільки це може принести бюджету

ФДМУ розраховує, що відкриття ринку оренди держземель через «Земельний банк» вже на першому етапі принесе до бюджету додатково 1 млрд грн, а при залученні всіх земель ця сума може зрости до 8+ млрд грн.

«Земельний банк» також має на меті викорінення корупційних схем з державною землею.

Довідка Finance.ua:

нещодавно Верховна Рада України прийняла зміни до Бюджетного кодексу, які врегулювали розподіл надходжень від оренди державних земель сільгосппризначення;

згідно з новими правилами, 90% стартової ціни оренди (12% від нормативної грошової оцінки землі) спрямовуватимуться до державного бюджету, а 10% — до місцевих бюджетів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.