В Україні презентували проєкт «Земельний банк» — Finance.ua

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В Україні презентували проєкт «Земельний банк»

Казна та Політика
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В Україні презентували проєкт «Земельний банк»
В Україні презентували проєкт «Земельний банк»
На конференції Agro Ukraine Summit 2024 заступник голови Фонду державного майна України Ігор Тимошенко презентував «Земельний банк» — новий проєкт Фонду. Він покликаний впровадити ефективне використання державних сільськогосподарських земель та підтримати агровиробників у складний воєнний час.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Проект відкриває для аграріїв можливість отримати доступ до сотень тисяч гектарів державних земель на прозорих та конкурентних засадах через онлайн-аукціони на електронному майданчику «Прозорро.Продажі».
Стартова вартість оренди становитиме 12% від нормативно-грошової оцінки землі, а договори оренди укладатимуться на 14 років для однорічних насаджень і на 25 років для багаторічних.
В Україні презентували проєкт «Земельний банк»
«Аграрний сектор — один з надважливих напрямів розвитку української економіки, який зазнав значної шкоди внаслідок російської агресії. Проєкт „Земельний банк“ покликаний максимально ефективно використати ті земельні ресурси, які є в розпорядженні держави, та підтримати агровиробників, особливо тих, хто втратив свої землі через війну», — зазначивТимошенко.
Реалізація проєкту «Земельний банк» не лише дозволить ефективно використовувати державні землі та підтримати агровиробників, але й сприятиме наповненню державного та місцевих бюджетів, створенню нових робочих місць та розвитку сільських територій.
В Україні презентували проєкт «Земельний банк»

Довідка Finance.ua:

  • 9 травня Верховна Рада ухвалила зміни до бюджетного кодексу, які мають врегулювати розподіл 12% від нормативної грошової оцінки землі, які будуть стартовою ціною на аукціонах з передачі земель в оренду;
  • з січня 2024 року ринок землі став відкритим для юридичних осіб. Тепер компанії мають право офіційно купувати до 10 тисяч гектарів землі. Попри очікування, бізнес, навпаки, почав продавати ту землю, що вже була у його власності, а не купляти нову.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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