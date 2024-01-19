В США уникли «шатдауну», ухваливши тимчасовий бюджет — Finance.ua

В США уникли «шатдауну», ухваливши тимчасовий бюджет Сьогодні 15:16 — Світ

В США уникли «шатдауну», ухваливши тимчасовий бюджет

Сенат та Палата представників США ухвалили законопроєкт про тимчасове фінансування роботи уряду менш ніж за дві доби до так званого «шатдауну».

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Палата представників США у четвер, 18 січня, схвалила проміжний законопроєкт про фінансування федерального уряду до початку березня.

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У такий спосіб США змогли уникнути «шатдауну» — часткового припинення роботи американського уряду через те, що бюджет не був прийнятий у встановлені терміни.

За законопроєкт проголосували 314 законодавців, 108 висловилися проти.

Декількома годинами раніше цей законопроєкт ухвалив Сенат. За нього проголосували 77 сенаторів, проти -18.

Тепер документ має підписати президент США Джо Байден.

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Зауважимо, оборонна частина бюджету США вже була підписана президентом Джо Байденом минулого місяця в законі про оборонні витрати — вона містить 300 мільйонів доларів для України.

Однак ця цифра у 300 млн є каплею в морі порівняно з 61 мільярдом доларів, які Байден просив Конгрес схвалити для допомоги Києву в боротьбі з російським вторгненням, яке почалося в лютому 2022 року. Республіканці відмовилися схвалити допомогу Україні без згоди демократів на значне посилення імміграційного законодавства.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер повідомив, що наступним кроком стане розгляд пакета додаткового фінансування національної безпеки. Саме цей документ включає фінансову допомогу Україні.

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«Щойно Конгрес уникне зупинки роботи, моя ціль — щоб Сенат якнайшвидше перейшов до розгляду додаткового документа з національної безпеки. Наша національна безпека, наші друзі за кордоном та майбутнє демократії не вимагають нічого іншого», — зазначив Шумер.

17 січня президент США Джо Байден провів конфіденційну зустріч із лідерами Конгресу, щоб пояснити їм нагальну потребу України в подальшій допомозі. Очікується, що законодавці розглянуть двопартійну угоду про фінансування України та безпеку кордонів наступного тижня.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ішлося про 106 млрд доларів.

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Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році було запропоновано виділити Ізраїлю. Також Байден хотів отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонував виділити 61,4 млрд доларів. Запит включав поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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