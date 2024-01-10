Україна та США домовились про подальші кроки для економічного розвитку — Finance.ua

Україна та США домовились про подальші кроки для економічного розвитку Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

Україна та США домовились про подальші кроки для економічного розвитку

Україна та США скоординували спільні кроки для надання додаткового імпульсу українській економіці.

Про це написала посол України в США Оксана Маркарова y Facebook.

Зазначається, що представники українського уряду провели зустріч із спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та Послом США в Україні Бріджет Брінк.

«Детально обговорили та скоординували подальші спільні з американськими партнерами кроки для надання додаткового імпульсу економічному розвитку України», — йдеться у повідомленні.

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Додається, що особлива увага буде приділена реальному сектору економіки, підтримці як стратегічних галузей, так і малому та середньому бізнесу.

Нагадаємо, на початку грудня спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер відзначила важливі галузі економіки нашої держави, які допоможуть збільшити експорт.

Раніше президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити додаткове фінансування для України. Він запропонував виділити 61,4 млрд доларів. Наразі законопроект не пройшов процедурне голосування у Сенаті США.

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