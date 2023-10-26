В оборонному комітеті Ради пропонують мобілізовувати не лише до ЗСУ, а й на підприємства ВПК — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В оборонному комітеті Ради пропонують мобілізовувати не лише до ЗСУ, а й на підприємства ВПК

Казна та Політика
357
В оборонному комітеті Ради пропонують мобілізовувати не лише до ЗСУ, а й на підприємства ВПК
В оборонному комітеті Ради пропонують мобілізовувати не лише до ЗСУ, а й на підприємства ВПК
Україна могла б проводити мобілізацію не лише до лав ЗСУ, а й на підприємства військово-промислового комплексу.
Про це заявив член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю «Українській правді».
«На багатьох підприємствах не вистачає кваліфікованих спеціалістів. Умовно кажучи, є завод в Одеській області і є людина відповідного фаху в Чернівецькій області. Її можуть мобілізувати та відправити, наприклад, штурмувати посадки, а, можливо, з огляду на її фах та кваліфікацію, її варто мобілізувати на це підприємство в Одеській області, де відповідного спеціаліста нема», — каже Рахманін.
Читайте також
Він зазначає, що розмірковує над тим, аби подати відповідну законодавчу ініціативу, однак «не має особливих надій, що це з розумінням зустрінуть».
Нагадаємо, в Україні вже функціонує Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних «Оберіг». Передбачається збір 33 відомостей про персональні дані призовників.

Що робити мобілізованому ФОПу 🧐

За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.