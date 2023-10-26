В оборонному комітеті Ради пропонують мобілізовувати не лише до ЗСУ, а й на підприємства ВПК — Finance.ua

В оборонному комітеті Ради пропонують мобілізовувати не лише до ЗСУ, а й на підприємства ВПК
Україна могла б проводити мобілізацію не лише до лав ЗСУ, а й на підприємства військово-промислового комплексу.
Про це заявив член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю «Українській правді».
«На багатьох підприємствах не вистачає кваліфікованих спеціалістів. Умовно кажучи, є завод в Одеській області і є людина відповідного фаху в Чернівецькій області. Її можуть мобілізувати та відправити, наприклад, штурмувати посадки, а, можливо, з огляду на її фах та кваліфікацію, її варто мобілізувати на це підприємство в Одеській області, де відповідного спеціаліста нема», — каже Рахманін.
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Він зазначає, що розмірковує над тим, аби подати відповідну законодавчу ініціативу, однак «не має особливих надій, що це з розумінням зустрінуть».
Нагадаємо, в Україні вже функціонує Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних «Оберіг». Передбачається збір 33 відомостей про персональні дані призовників.
Що робити мобілізованому ФОПу 🧐
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