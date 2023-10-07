На який термін можна отримати відстрочку від мобілізації в Україні: відповідь військкомату — Finance.ua
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На який термін можна отримати відстрочку від мобілізації в Україні: відповідь військкомату

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Конкретні терміни відсрочки від мобілізації в Україні не передбачені, хоча загалом її термін залежить від підстави.
Про це повідомляє в інтерв'ю «Телеграфу» представник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.
«Терміни як такі не передбачені. Це на розгляд ТЦК. Якщо, наприклад, відстрочка за станом здоров’я, то, зрозуміло, це буде орієнтовний час, потрібний для того, щоб людина вилікувалась», — розповів він.
Як уточнив Істомін, якщо відстрочка пов’язана з доглядом за хворим членом сім'ї, то вона зазвичай дається на півроку, після чого потрібно знову з’явитися в терцентр комплектування для звіряння даних.
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Що стосується студентів очної форми, то вони отримають відстрочку до завершення навчання, але часто — до закінчення навчального року, «адже може статися так, що когось відрахують».
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За матеріалами:
РБК-Україна
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