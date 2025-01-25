В ОАЕ запускають революційну цілодобову сонячну електростанцію — Finance.ua
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В ОАЕ запускають революційну цілодобову сонячну електростанцію

Світ
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В ОАЕ запускають революційну цілодобову сонячну електростанцію
В ОАЕ запускають революційну цілодобову сонячну електростанцію
В Об’єднаних Арабських Еміратах оголосили про відкриття першого у світі об’єкту відновлюваної енергії, який поєднує сонячну енергію з розширеним акумулятором. Він може забезпечувати цілодобове постачання чистої енергії.
Про це інформує міжнародне видання SolarQuarter.
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Презентований об’єкт поєднує 5,2 ГВт сонячної потужності з 19 ГВт-год акумулятора, що дозволяє генерувати 1 ГВт безперебійної базової відновлюваної енергії.
Таким чином проєкт стане найбільшою комбінованою системою зберігання сонячної та акумуляторної енергії (BESS) у світі.
«Протягом десятиліть найбільшою перешкодою для відновлюваної енергії була непостійність — безперебійне отримання чистої енергії вдень та вночі», — сказав доктор Аль Джабер.

Як це працюватиме

Цей масштабний проєкт забезпечуватиме виробництво і зберігання сонячної енергії, гарантуючи стабільне постачання відновлюваної електроенергії 24/7.
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«Вперше це перетворює відновлювану енергію в 1 ГВт надійної базової потужності щодня у безпрецедентних масштабах. Це означає поворотний крок, який може стати гігантським стрибком для світу», — наголосив на важливості проєкту Доктор Аль Джабер.
Основою проєкту стане сонячна фотоелектрична станція потужністю 5,2 ГВт у поєднанні з акумуляторною системою ємністю 19 ГВт-годин.
Застосування цієї технології дозволяє усунути ризики перебоїв у постачанні, які є поширеною проблемою відновлюваної енергетики.
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Об’єкт є ключовим компонентом ширшого бачення ОАЕ щодо досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року.
Він встановлює новий глобальний стандарт сталої енергетики, одночасно зменшуючи залежність від викопного палива.
Окрім того, реалізація проєкту допоможе створити понад 10 тис. нових робочих місць.
За матеріалами:
УНН
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