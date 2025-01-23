Сонячна енергія вперше обігнала вугілля за генерацією в ЄС — Finance.ua
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Сонячна енергія вперше обігнала вугілля за генерацією в ЄС

Енергетика
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Сонячна енергія вперше обігнала вугілля за генерацією в ЄС
Сонячна енергія вперше обігнала вугілля за генерацією в ЄС
Європейський Союз вперше отримав більше енергії від сонця, ніж від спалювання вугілля.
Про це повідомляє аналітичний центр Ember.
У 2024 році сонячна енергетика забезпечила 11,1% електроенергії в ЄС (304 ТВт-год), обігнавши вугілля (269 ТВт-год).
«Сонячна енергетика стала головним чинником скорочення використання викопного палива у 2024 році», — зазначено у звіті. Тенденція до зростання використання сонячної енергії охопила всі країни ЄС.
Сонце та вітер задовольнили 29% попиту на електроенергію в ЄС, газ забезпечив 15,7%, а вугілля — 9,8%. Атомна енергетика становила 23,7% від загального виробництва електроенергії, гідроенергетика — 13,2%. У 2024 році частка відновлюваних джерел досягла 47%.
За матеріалами:
Економічна Правда
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