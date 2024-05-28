В НБУ розповіли, що не так з виходом іноземних банків з росії — Finance.ua

В НБУ розповіли, що не так з виходом іноземних банків з росії Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

В НБУ розповіли, що не так з виходом іноземних банків з росії

Національний банк України послідовно займав позицію, що банки, які належать міжнародним фінансовим групам, повинні припинити діяльність в країні-агресорі.

Про це в ефірі Радіо NV заявив Голова НБУ Андрій Пишний.

«російський ринок токсичний, небезпечний. Крім того, наповнювати його можливостями, додатковими доходами, які потім нам з вами падають на голову у вигляді бомб і ракет, — це суперечить і гуманізму, і, відповідно, чесному бізнесу, та загалом здоровому глузду», — наголосив Пишний.

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Він також зазначив, що з виходом банків з росії склалася нерівномірна ситуація.

«Деякі банки одразу ухвалили рішення й вийшли з російського ринку, а деякі банки дотепер залишаються. І навколо них, як ми знаємо, навіть на глобальному рівні відбувається доволі жорстка дискусія, яка в результаті закінчилась тим, що Європейський центральний банк висловив чіткі вимоги до банків, які дотепер залишаються працювати в російській федерації, щодо необхідності виходу з цього ринку. І ось тут цікава річ. Ми чекаємо наразі динаміки цього процесу», — зазначив Пишний.

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Він також підкреслив, що паралельно Національний банк працює над тим, щоб запровадити в своїй політиці принцип нульової толерантності до всього, що пов’язано із державою-агресором.

«Цим ми зараз і займаємося. І, звісно, тиски, які ми будемо чинити і далі для того, щоб спонукати міжнародні фінансові групи ухвалити рішення і залишити цей ринок. Ми постійно знаходимося в комунікації з Європейським центральним банком. У мене постійно це питання є предметом обговорення з керівниками центральних банків Європейського Союзу. Крім того, ми окремо будуємо наші взаємовідносини із Державним департаментом, із Європейським центральним банком, з Європейською комісією щодо посилення санкційного тиску», — підкреслив Пишний.

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«На жаль, не все від нас залежить. І це об'єктивно. Коли нам, у відповідь на наші звернення, відповідають, що „ми знаходимося в пошуку найкращого рішення“, і цей пошук триває вже два роки; а протягом цього періоду ми читаємо звіти і бачимо рекордні прибутки, запити на розширення персоналу, з нашого боку є реакція одразу. Я написав не одного листа у Відень і напишу ще не одного листа. Написав не один лист у Франкфурт, де штаб-квартира Європейського центрального банку. Якщо потрібно, ще напишу. З нашого боку тиск буде», — наголосив Пишний.

«Потрібно розуміти і те, що ті банки, які працюють в Україні, зазвичай, є системно важливими і роблять достатньо вагомий внесок в нашу фінансову стабільність. Через це тут рішення повинні бути щодо українських банків, які функціонують, доволі вивірені — і з погляду фінансової стабільності, і з погляду потреби підтримки економічного відновлення. У нас є бачення, яким чином це побудувати. Тиск повинні чинити насамперед на центри ухвалення рішення, а вони сьогодні у Франкфурті, у Відні, у Будапешті», — зазначив Пишний.

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