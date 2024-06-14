В Міненерго пояснили важливість збільшених тарифів на світло для підготовки до зими — Finance.ua

В Міненерго пояснили важливість збільшених тарифів на світло для підготовки до зими Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

В Міненерго пояснили важливість збільшених тарифів на світло для підготовки до зими

Завдяки підвищенню тарифу на електроенергію для населення Україна має змогу продовжувати наймасштабнішу ремонтну кампанію за часів незалежності.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

«Тариф для населення дозволяє нам продовжити наймасштабнішу за часів незалежності ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими, додати до неї додаткові потужності, а також певною мірою відновити державну генерацію», — сказала вона.

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Гринчук пояснила, що підвищення тарифу — це вимушений крок, єдина причина якого — це значні втрати в енергосистемі після ворожих обстрілів.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що підвищення тарифу на світло дозволить «Енергоатому» та «Укргідроенерго» отримати гроші на ремонти, а також платити в бюджет більше податків. Однак новий тариф 4,32 грн/кВт-год не покриває ринкову вартість електроенергії, яка на сьогодні становить 7−8 грн/кВт-год.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів України підвищив вартість електроенергії для населення. З 1 червня єдиний тариф на електроенергію становить 4,32 грн/кВт;

як пояснили в Міністерстві енергетики, підвищення тарифу на електроенергію — складний, але необхідний крок. Якби росія систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, то тарифи поки що залишились би незмінними;

при цьому в Держенергонагляді кажуть, що підвищення тарифу на електроенергію не означає, що відключень не буде.

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