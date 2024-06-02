В Італії запровадили нові правила для камер контролю швидкості на дорогах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Італії запровадили нові правила для камер контролю швидкості на дорогах

Світ
14
В Італії запровадили нові правила для камер контролю швидкості на дорогах
В Італії запровадили нові правила для камер контролю швидкості на дорогах
В Італії почали діяти нові правила використання камер контролю швидкості автомобілів.
Про це повідомило агентство DPA.
Одна з найсуттєвіших змін у правилах стосується попереджувальних дорожніх знаків. Водії повинні бути заздалегідь повідомлені про радари швидкості як у міських, так і позаміських зонах.
Читайте також
Попередження про камери за межами населених пунктів повинні бути розміщені щонайменше за 1 кілометр до них.
Правила передбачають мінімальну відстань між окремими пристроями, а також те, що камери можуть використовуватися лише при перевищенні певної швидкості, наприклад, коли максимальна швидкість у містах становить 50 кілометрів на годину.
Указ також передбачає 12-місячний перехідний період для адаптації камер контролю швидкості до нових правил.
Читайте також
Міністр транспорту Маттео Сальвіні з ультраправої партії «Ліга» написав на онлайн-платформі X (Twitter), що камери контролю швидкості були створені для забезпечення більшої безпеки та зменшення кількості аварій, але занадто часто їх використовували для заробляння грошей і переслідування громадян.
За оцінками організації із захисту прав споживачів Codacons, на італійських дорогах встановлено близько 11 300 камер контролю швидкості - більше, ніж у будь-якій іншій країні Європи.
Іноземні туристи особливо вразливі до цих пасток.
Читайте також
Codacons привітала нові правила, які, за її словами, врятують автомобілістів від потоку штрафів і зупинять зловживання з боку деяких італійських муніципалітетів.
Нагадаємо, наразі на українських дорогах працює 250 камер автоматичного фіксування порушень правил дорожнього руху.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі:

Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.