В Італії запровадили нові правила для камер контролю швидкості на дорогах — Finance.ua

В Італії запровадили нові правила для камер контролю швидкості на дорогах Сьогодні 05:04 — Світ

В Італії запровадили нові правила для камер контролю швидкості на дорогах

В Італії почали діяти нові правила використання камер контролю швидкості автомобілів.

Про це повідомило агентство DPA.

Одна з найсуттєвіших змін у правилах стосується попереджувальних дорожніх знаків. Водії повинні бути заздалегідь повідомлені про радари швидкості як у міських, так і позаміських зонах.

Читайте також Між Італією та Хорватією запустили перший прямий поїзд, який обʼєднує відразу 3 країни

Попередження про камери за межами населених пунктів повинні бути розміщені щонайменше за 1 кілометр до них.

Правила передбачають мінімальну відстань між окремими пристроями, а також те, що камери можуть використовуватися лише при перевищенні певної швидкості, наприклад, коли максимальна швидкість у містах становить 50 кілометрів на годину.

Указ також передбачає 12-місячний перехідний період для адаптації камер контролю швидкості до нових правил.

Міністр транспорту Маттео Сальвіні з ультраправої партії «Ліга» написав на онлайн-платформі X (Twitter), що камери контролю швидкості були створені для забезпечення більшої безпеки та зменшення кількості аварій, але занадто часто їх використовували для заробляння грошей і переслідування громадян.

За оцінками організації із захисту прав споживачів Codacons, на італійських дорогах встановлено близько 11 300 камер контролю швидкості - більше, ніж у будь-якій іншій країні Європи.



Іноземні туристи особливо вразливі до цих пасток.

Читайте також Італія відкрила візу цифрових кочівників: хто може податися та які вимоги

Codacons привітала нові правила, які, за її словами, врятують автомобілістів від потоку штрафів і зупинять зловживання з боку деяких італійських муніципалітетів.

Нагадаємо, наразі на українських дорогах працює 250 камер автоматичного фіксування порушень правил дорожнього руху.

До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі:

Європейська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.