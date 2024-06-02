В Італії запровадили нові правила для камер контролю швидкості на дорогах — Finance.ua

В Італії запровадили нові правила для камер контролю швидкості на дорогах
В Італії почали діяти нові правила використання камер контролю швидкості автомобілів.
Про це повідомило агентство DPA.
Одна з найсуттєвіших змін у правилах стосується попереджувальних дорожніх знаків. Водії повинні бути заздалегідь повідомлені про радари швидкості як у міських, так і позаміських зонах.
Попередження про камери за межами населених пунктів повинні бути розміщені щонайменше за 1 кілометр до них.
Правила передбачають мінімальну відстань між окремими пристроями, а також те, що камери можуть використовуватися лише при перевищенні певної швидкості, наприклад, коли максимальна швидкість у містах становить 50 кілометрів на годину.
Указ також передбачає 12-місячний перехідний період для адаптації камер контролю швидкості до нових правил.
Міністр транспорту Маттео Сальвіні з ультраправої партії «Ліга» написав на онлайн-платформі X (Twitter), що камери контролю швидкості були створені для забезпечення більшої безпеки та зменшення кількості аварій, але занадто часто їх використовували для заробляння грошей і переслідування громадян.
За оцінками організації із захисту прав споживачів Codacons, на італійських дорогах встановлено близько 11 300 камер контролю швидкості - більше, ніж у будь-якій іншій країні Європи.
Іноземні туристи особливо вразливі до цих пасток.
Codacons привітала нові правила, які, за її словами, врятують автомобілістів від потоку штрафів і зупинять зловживання з боку деяких італійських муніципалітетів.
Нагадаємо, наразі на українських дорогах працює 250 камер автоматичного фіксування порушень правил дорожнього руху.
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