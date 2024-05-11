Італія відкрила візу цифрових кочівників: хто може податися та які вимоги — Finance.ua

Італія відкрила візу цифрових кочівників: хто може податися та які вимоги Сьогодні 18:11 — Світ

Італія відкрила візу цифрових кочівників: хто може податися та які вимоги, Фото: freepik

В Італії запрацювала віза цифрового кочівника (digital nomad). Право на оформлення візи мають особи, які не є громадянами країн ЄС і мають змогу працювати віддалено.

Про це повідомляє CNN.

Кому підійде віза цифрового кочівника

Перш за все, віза digital nomad актуальна для дистанційних працівників.

Такий тип візи дає дозвіл на проживання на 3 роки з продовженням до 5 років для громадян країн, які не входять до ЄС, а також проживають та працюють віддалено у країні, що видала цифрову візу.

Португалія, Іспанія та Коста-Ріка є одними з країн із популярними цифровими кочовими візами, і тепер для віддалених працівників доступний ще один варіант.

Яким вимогам потрібно відповідати

мінімальний річний дохід (станом на 2024 рік) — €24,7 тис.;

досвід роботи віддаленим спеціалістом — не менше ніж 6 місяців;

наявний трудовий договір, договір про співпрацю або інший документ, який підтвердить можливість віддаленої роботи;

орендоване або власне житло в Італії;

дійсний поліс медичного страхування;

відсутність судимостей за останні 5 років.

Як отримати візу цифрового кочівника

По-перше, щоб отримати таку візу, потрібно звернутися до консульства за місцем проживання та оформити візу цифрового кочівника.

Надалі необхідно подати документи на посвідку на тимчасове проживання не пізніше ніж за 8 днів після приїзду.

Додатково потрібно зареєструватися платником податків.

Віза digital nomad надає можливість возз'єднання сім'ї та шлях до постійного резидентства Італії.

Нагадаємо, Хорватія, Чорногорія, Колумбія та Коста-Ріка названі найкращими країнами для цифрових кочівників у 2023 році.

Туреччина запустила візу цифрових кочівників, зокрема з України. Серед обов’язкових вимог — бути у віці від 21 до 55 років, працювати віддалено та отримувати мінімум $3000 на місяць.

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