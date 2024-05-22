Італія, Словенія, Хорватія: новий марштрут на потязі за 8 євро — Finance.ua

Італія, Словенія, Хорватія: новий марштрут на потязі за 8 євро Сьогодні 18:00 — Світ

Італія, Словенія, Хорватія: новий марштрут на потязі за 8 євро

Словенська залізниця запустила цікавий і недорогий маршрут потягом через 3 країни живописними місцями.

Поїзд проїжджає через три країни та вісім міст лише за дві години.

П’ятигодинна версія маршруту була закрита понад 30 років тому, але її відновили на літні місяці до 30 вересня 2024 року.

Про це повідомляє euronews.com

Ціна

Подорож ледве вплине на ваш бюджет, оскільки квитки починаються від 8 євро в один бік.

Нова залізнична лінія сполучає Італію, Словенію та Хорватію.

Новий маршрут, яким керує Словенська залізниця, слідує залізничною лінією, яка була побудована понад 150 років тому за часів Австро-Угорської імперії.

Поїзд відправляється з північно-східного італійського портового міста Трієст, елегантного комплексу прибережних палаців і кафе в стилі модерн.

Далі маршрут переносить пасажирів через кордон до Словенії, де зупиняється на чотирьох станціях — Сежана, Дівача, Півка та Ілірська Бистриця.

Потім поїзд прямує до Хорватії, де зупиняється в Шап’яне та Опатії Матульї, перш ніж зупинитися в кінцевому пункті призначення Рієка.

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