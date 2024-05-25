Між Італією та Хорватією запустили перший прямий поїзд, який обʼєднує відразу 3 країни — Finance.ua
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Між Італією та Хорватією запустили перший прямий поїзд, який обʼєднує відразу 3 країни

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Між Італією та Хорватією запустили перший прямий поїзд, який обʼєднує відразу 3 країни
Між Італією та Хорватією запустили перший прямий поїзд, який обʼєднує відразу 3 країни
Підготовка до літнього сезону набирає обертів. Між Італією та Хорватією вже запустили перший прямий поїзд. Він поєднав відразу три країни.
Про це пише Express.

Як курсуватиме поїзд

Поїзд курсуватиме між станцією Вілла-Опічіна (поблизу італійського міста Трієст) та портовим містом Рієка у Хорватії.
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Варто зауважити, що ці дві країни — одні з найпопулярніших для літнього відпочинку. Італія цього літа планує прийняти 400 мільйонів туристів. Хорватія не збирається відставати.
Також потяг робитиме зупинку у Словенії. Наразі він курсуватиме лише до 30 вересня 2024 року.
«Мета проєкту — покращити сполучення між двома регіонами та перевірити доцільність використання громадського транспорту для туристичних цілей на цьому маршруті», — мовиться у повідомленні.
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Наголошують, що у потязі буде Wi-Fi. Окрім того, за невелику плату можна буде орендувати велосипед.
Ціна квитків приємно вражає - лише 8 євро за повний маршрут. Тим часом проїхати від станції до станції можна взагалі за 1,2 євро.
Варто зазначити, що залізниця — один з найулюбленіших способів мандрівки для європейців. Дехто зауважує: літаком — зручніше, однак потягом — атмосферніше.
За матеріалами:
Телеканал 24
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