Запуск потяга Київ — Берлін під питанням: у RegioJet назвали причини — Finance.ua
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Запуск потяга Київ — Берлін під питанням: у RegioJet назвали причини

Казна та Політика
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Запуск потяга Київ — Берлін під питанням: у RegioJet назвали причини
Запуск потяга Київ — Берлін під питанням: у RegioJet назвали причини
Проєкт щодо створення пересадкового терміналу на станції Мостиська II, який би став передумовою для запуску потягу Київ — Берлін, наразі заморожений через відсутність будь-яких дій з боку «Укрзалізниці».
Про це у інтерв'ю для «Інтерфакс-Україна» розповів виконавчий директор RegioJet Якуб Свобода.
«Це дуже важливий проект, реалізація якого дасть нам змогу наблизити запуск сполучення Київ — Берлін, а також розширить можливість інших наших напрямків. Я б сказав, що наразі цей проект радше заморожений: у вересні минулого року ми скерували „Укрзалізниці“ відповідні передпроєктні розрахунки й технічні рішення, але відтоді жодних дій не відбулося», — повідомив Свобода.
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За його словами, компанія хотіла б повернутися до цього питання якнайшвидше. Більше того, RegioJet задекларував готовність до інвестування у цей проєкт, тобто — це кошти для української економіки, адже реалізовуватимуть його саме українські підрядники.
«Перевагою запропонованого нами проєкту є швидкість його реалізації. За правильної організації процесу проєктування і будівництво пасажирської інфраструктури триватиме чотири місяці. Тобто якщо ми отримаємо сприяння з боку наших партнерів з „Укрзалізниці“, то уже в середині літа цього року наші поїзди зможуть доїхати до станціі Мостиська-2 і пасажири зможуть зручно та вигідно подорожувати як до Чеської Республіки, так і до Німеччини», — зауважив директор RegioJet.
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Крім того, пересадковий термінал на станції Мостиська II зможе частково розвантажити вокзал у польському Перемишлі, наблизити запуск рейсу Київ — Берлін, а також розширити можливості для інших напрямків.
«Поточний маршрут (з пересадкою в Перемишлі. — Ред.) не має достатньої спроможності для тієї кількості пасажирів, що користуються цією лінією. Отже Мостиська-II буде однозначно кращим варіантом, оскільки дасть змогу фактично подвоїти пропускну спроможність цього переходу», — додав Свобода.
Також директор RegioJet висловив очікування, що за умови співпраці з «Укрзалізницею», маршрут Київ — Берлін міг би бути вже запущений до кінця 2024 року.

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