В Anthropic прогнозують появу ШІ-працівників вже наступного року — Finance.ua

В Anthropic прогнозують появу ШІ-працівників вже наступного року 04.05.2025, 01:15 — Технології&Авто

В Anthropic прогнозують появу ШІ-працівників вже наступного року

Anthropic очікує, що віртуальні співробітники на базі штучного інтелекту почнуть мандрувати корпоративними мережами в наступному році.

Про це повідомив керівник відділу безпеки компанії Джейсон Клінтон в інтерв’ю Axios.

Яких змін очікувати

За його словами, управління цими ідентифікаційними даними ШІ вимагатиме від компаній переоцінки їхніх стратегій кібербезпеки, інакше вони ризикують піддати свої мережі серйозним порушенням безпеки.

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Агенти зазвичай зосереджуються на конкретному, програмованому завданні. У сфері безпеки це означає, що автономні агенти реагують на фішингові сповіщення та інші індикатори загроз.

Віртуальні співробітники просунуть цю автоматизацію на крок далі:

ШІ-ідентичності матимуть власну «пам'ять»;

власні ролі в компанії;

і навіть власні корпоративні облікові записи та паролі.

Вони матимуть рівень автономії, який набагато перевищує той, що мають сьогоднішні агенти.

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Anthropic вважає, що на неї покладено два обов’язки — допомагати вирішувати проблеми безпеки, пов’язані зі штучним інтелектом.

По-перше, це ретельне тестування моделей Claude, щоб переконатися, що вони можуть протистояти кібератакам, сказала Клінтон. По-друге, відстежувати проблеми безпеки та зменшувати можливості зловмисників зловживати Claude.

Мережеві адміністратори вже намагаються відстежувати, які облікові записи мають доступ до різних систем, і відбиватися від зловмисників, які купують повторно використані паролі облікових записів співробітників у темному інтернеті.

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За словами Клінтона, під час виконання завдання співробітники зі штучним інтелектом можуть зламати систему безперервної інтеграції компанії, в якій новий код об’єднується і тестується перед розгортанням, і тим самим порушити правила.

«У старому світі це карається. Але в новому світі, хто несе відповідальність за агента, який працював пару тижнів і дійшов до цього?» — сказав він.

Клінтон каже, що безпека віртуальних співробітників — одна з найбільших сфер безпеки, в яку компанії, що займаються розробкою ШІ, можуть інвестувати в найближчі кілька років.

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Він особливо зацікавлений у рішеннях, які забезпечують видимість того, що робить обліковий запис ШІ-співробітника в системі, а також в інструментах, які створюють нову систему класифікації облікових записів, яка краще враховує віртуальних співробітників.

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