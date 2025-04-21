«Укрнафта» тренує власні моделі штучного інтелекту на даних нафтогазовидобутку за 65 років — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрнафта» тренує власні моделі штучного інтелекту на даних нафтогазовидобутку за 65 років

Фондовий ринок
19
ПАТ «Укрнафта» наразі використовує моделі комп’ютерних нейронних мереж, щоб полегшити обробку великих масивів даних та оптимізувати вирішення комплексних геолого-технічних завдань.
«Десятиліття досвіду „Укрнафти“ стали основою для інноваційних рішень на основі штучного інтелекту: підприємство активно впроваджує машинне навчання в українському нафтогазовидобутку», — повідомила компанія у вівторок.
Як зазначили в «Укрнафті», при Науково-дослідному і проєктному інституті (НДПІ) створено «Управління інноваційних технологій», яке вже розробило три інноваційні рішення. Зокрема, мова йде про визначення коефіцієнтів проникності гірських порід, автоматичній ув’язці кривих геофізичних досліджень свердловин та розпізнаванні геофізичних кривих на відсканованих матеріалах для їх подальшого оцифрування.
Для навчання були використані накопичені у компанії результати дослідження кернового матеріалу, комплекси досліджень по 575 свердловинах та відскановані матеріали геофізичного каротажу з 1953 по 2018 рік по різних родовищах компанії.
«Укрнафта» — найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК — 461 власними і 83 в управлінні.
Товариство володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На його балансі перебувають 1832 нафтових і 154 газових видобувних свердловин.
Найбільшим акціонером «Укрнафти» є НАК «Нафтогаз України» з часткою 50%+1 акція. В листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems