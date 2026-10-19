Уряд змінив правила надання ветеранських послуг через ЦНАПи

Уряд виключив із переліку обов’язкових для надання через ЦНАПи дві послуги у ветеранській сфері.

Іноземні військовослужбовці та особи без громадянства, які захищали Україну, зможуть оформлювати ветеранські статуси через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи). Водночас уряд виключив з обов’язкового переліку центрів дві послуги.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2026 року № 1262, якою оновлено постанову № 1226.

Які ветеранські статуси іноземці зможуть оформити через ЦНАП

До обов’язкового переліку послуг ЦНАПів включили три процедури для іноземців та осіб без громадянства, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України:

надання статусу учасника бойових дій та видача відповідного посвідчення;

надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та видача посвідчення;

позбавлення статусу УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Таким чином, іноземні захисники та особи без громадянства зможуть подавати документи для отримання відповідних статусів через ЦНАПи.

Водночас самі центри не ухвалюють рішення про надання чи позбавлення статусу. Це залишається повноваженням відповідних державних органів.

Житлові компенсації для ветеранів та їхніх родин

Уряд також доповнив перелік обов’язкових послуг ЦНАПів процедурами призначення грошових компенсацій за житло для визначених категорій захисників України та членів їхніх сімей.

До переліку послуг, обов’язкових для надання через ЦНАПи, включено:

призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також членам їхніх сімей;

призначення житлової компенсації внутрішньо переміщеним особам, які захищали Україну.

При цьому послуга для переселенців із числа захисників не є новою. Раніше вона вже була в обов’язковому переліку ЦНАПів, але належала до категорії «Соціальний захист та підтримка». Тепер її перенесли до категорії «Ветерани війни та члени їх родин», де також розміщено послугу з призначення житлової компенсації іншим визначеним категоріям захисників.

Водночас зміни не означають автоматичного призначення виплат або розширення кола осіб, які мають право на компенсацію. Умови отримання коштів, перелік необхідних документів і порядок ухвалення рішень визначаються профільним законодавством.

Які послуги виключили з переліку ЦНАПів

Уряд виключив із переліку обов’язкових для надання через ЦНАПи дві послуги у ветеранській сфері.

Перша — встановлення факту безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з російською агресією.

Друга — видача направлення на професійну адаптацію ветеранів, окремих категорій військовослужбовців, членів їхніх сімей та родин загиблих захисників.

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Як пояснили в Міністерстві у справах ветеранів, послуга зі встановлення факту участі в обороні України для окремих категорій заявників фактично вже не надається. Це пов’язано зі скасуванням порядку, який регулював встановлення такого факту для певних категорій цивільних добровольців, зокрема людей, які отримали інвалідність унаслідок участі в обороні України, та членів сімей загиблих добровольців.

Раніше відповідна процедура визначалася постановою Кабміну № 685. Вона передбачала можливість подання документів через ЦНАП або безпосередньо до Мінветеранів. Рішення про встановлення факту участі ухвалювала міжвідомча комісія, утворена при міністерстві.

Це не означає, що необхідність підтверджувати участь в обороні України зникла. Такі документи й надалі можуть бути потрібні для отримання окремих ветеранських статусів і передбачених законодавством соціальних гарантій.

Куди звертатися для оформлення ветеранських статусів

Статус учасника бойових дій

Військовослужбовець може звернутися до командування своєї військової частини для оформлення та направлення документів до відповідної комісії.

Якщо документи не були подані, військовослужбовець або особа, звільнена зі служби, може звернутися до уповноваженої комісії самостійно. Це має бути комісія відомства, у системі якого особа проходить або проходила службу: Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ тощо.

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни

Заяву подають до місцевого структурного підрозділу з питань ветеранської політики за задекларованим або зареєстрованим місцем проживання чи перебування. Внутрішньо переміщені особи можуть звертатися за фактичним місцем проживання.

Документи можна подати особисто, через представника або надіслати поштою. Для окремих категорій заявників доступне оформлення через портал «Дія».

Статус члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України

Звертатися потрібно до місцевого структурного підрозділу з питань ветеранської політики. Для ВПО передбачена можливість звернення за фактичним місцем проживання.

Документи можна подати особисто, через представника або поштою. У випадках, передбачених умовами електронної послуги, заяву також можна подати через портал «Дія».