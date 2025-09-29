Уряд змінив правила для «Укренерго», щоб компанія добудувала захист на підстанціях Сьогодні 17:50 — Енергетика

Уряд змінив правила для «Укренерго», щоб компанія добудувала захист на підстанціях

Кабінет Міністрів змінив правила публічних закупівель, щоб «Укренерго» змогло завершити будівництво захисних споруд на підстанціях. Правила діятимуть під час воєнного стану та протягом 90 днів після його завершення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Укренерго» зможе змінювати істотні умови вже укладених договорів про закупівлю, якщо понад 75% їх вартості фінансується грантами, кредитами чи позиками міжнародних фінансових організацій. Рішення поширюється і на договори, підписані до 9 квітня 2024 року.

«Цим рішенням ми відкриваємо можливість для НЕК „Укренерго“ адаптовувати чинні договори до правил міжнародних організацій. Це ключова умова для залучення грантів і кредитів від Світового банку, ЄБРР та інших інституцій», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

За його словами, завдяки цьому механізму Україна зможе завершити будівництво захисних споруд на підстанціях, оперативно відновлювати обладнання у випадку руйнування та зміцнити стійкість енергосистеми в умовах воєнних загроз.

Раніше «Укренерго» застосовувало міжнародні правила закупівель у тих випадках, коли проєкт від початку фінансувався міжнародною організацією. Якщо ж договір укладали за українським законодавством, а вже згодом з’являлося співфінансування від Світового банку чи ЄБРР, застосувати міжнародні процедури до такого договору було неможливо.

Чому виникла потреба в новому механізмі

Оскільки міжнародні фінансові організації вимагають, щоб усі закупівлі, які фінансуються за їхні кошти, здійснювалися за їхніми процедурами, виникла потреба у додатковому механізмі.

Нове рішення уряду дає змогу поширити міжнародні правила і на вже укладені договори, якщо понад 75% їх вартості покривається коштами міжнародних партнерів.

Це дозволяє залучати ресурси міжнародних фінансових організацій не лише для нових, а й для чинних проєктів «Укренерго». Зокрема, йдеться про фінансування будівництва захисних споруд для автотрансформаторів у межах проєкту Re-PoWER, що підвищить стійкість енергосистеми та зменшить навантаження на тарифи споживачів.

