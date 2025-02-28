«Укренерго» запускає застосунок, який інформуватиме про стан електросистеми — Finance.ua

«Укренерго» запускає застосунок, який інформуватиме про стан електросистеми Сьогодні 16:13 — Енергетика

«Укренерго» запускає застосунок, який інформуватиме про стан електросистеми

Компанія «Укренерго» запустила новий мобільний застосунок, який інформує про стан мережі й доступність електроенергії в кожному регіоні, а також надає поради, як допомогти підтримати баланс в енергосистемі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

«Для того, щоб утримувати енергосистему в умовах нещадних ворожих атак, що тривають, Україні потрібна консолідація всього суспільства. Допомогти розумно та ощадливо споживати електроенергію може й впровадження нестандартних підходів і сучасних технологій. Дякуємо данським партнерам за співпрацю у розробленні спеціального застосунка, який дозволить інформувати споживачів про стан енергосистеми, а також розповідати — як вони можуть зробити свій внесок, відповідно змінюючи своє енергоспоживання протягом дня», — зазначив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

За допомогою додатка «Укренерго» надаватиме українцям інструмент для стабілізації енергосистеми. Він інформуватиме громадян, коли є дефіцит. Тоді користувачі можуть зменшити своє споживання.

«У такий спосіб ми можемо зменшити кількість відключень електроенергії та зробити енергосистему більш стійкою», — зазначив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Огор.

Як працює додаток

Застосунок «Укренерго» сповіщає користувачів про поточну ситуацію з електропостачанням у їхньому регіоні. Зокрема, споживачі можуть отримувати інформацію про те, чи є потреба в ощадливому споживанні, чи застосовуються в конкретній області обмеження.

Також там містяться рекомендації щодо того, як споживачі можуть зменшити споживання електроенергії, щоб допомогти збалансувати енергосистему.

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