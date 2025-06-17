Зареєстровано зміни до Статуту НЕК «Укренерго»: посилено роль держави — Finance.ua
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Зареєстровано зміни до Статуту НЕК «Укренерго»: посилено роль держави

Енергетика
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Зареєстровано зміни до Статуту НЕК «Укренерго»: посилено роль держави
Зареєстровано зміни до Статуту НЕК «Укренерго»: посилено роль держави
Як повідомили в Міненерго, в процесі підготовки нової редакції Статуту Міністерство керувалося тим, що представники держави мають посилити своє значення у роботі оператора системи передачі, враховуючи значення товариства у зміцненні енергетичної безпеки України.
Зокрема це стосується обовʼязкової участі представника держави при схваленні планів розвитку системи передачі на наступні 10 років, затвердженні інвестиційних програм ліцензіата з передачі електричної енергії та призначенні Голови Правління Товариства.
В оновленому Статуті також визначено обовʼязок Наглядової Ради провести конкурсний відбір Голови правління впродовж 90 днів з дня звільнення попереднього Голови.
Отже, встановлено обмеження терміну перебування тимчасово виконуючого обовʼязки на цій посаді. Це дозволить Наглядовій раді забезпечити відбір повноцінного керівника НЕК «Укренерго» та здійснити реструктуризацію боргових зобов’язань.
За матеріалами:
Finance.ua
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