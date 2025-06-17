Зареєстровано зміни до Статуту НЕК «Укренерго»: посилено роль держави — Finance.ua

Зареєстровано зміни до Статуту НЕК «Укренерго»: посилено роль держави Сьогодні 14:33 — Енергетика

Зареєстровано зміни до Статуту НЕК «Укренерго»: посилено роль держави

Як повідомили в Міненерго, в процесі підготовки нової редакції Статуту Міністерство керувалося тим, що представники держави мають посилити своє значення у роботі оператора системи передачі, враховуючи значення товариства у зміцненні енергетичної безпеки України.

Зокрема це стосується обовʼязкової участі представника держави при схваленні планів розвитку системи передачі на наступні 10 років, затвердженні інвестиційних програм ліцензіата з передачі електричної енергії та призначенні Голови Правління Товариства.

В оновленому Статуті також визначено обовʼязок Наглядової Ради провести конкурсний відбір Голови правління впродовж 90 днів з дня звільнення попереднього Голови.

Отже, встановлено обмеження терміну перебування тимчасово виконуючого обовʼязки на цій посаді. Це дозволить Наглядовій раді забезпечити відбір повноцінного керівника НЕК «Укренерго» та здійснити реструктуризацію боргових зобов’язань.

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