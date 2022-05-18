Уряд змінив порядок визначення вартості ввезених авто для сплати пенсійного збору — Finance.ua
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Уряд змінив порядок визначення вартості ввезених авто для сплати пенсійного збору

Вчора 15:02Казна та Політика
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Уряд змінив порядок визначення вартості ввезених авто для сплати пенсійного зборуУряд змінив порядок визначення вартості ввезених авто для сплати пенсійного збору
Кабінет Міністрів змінив Порядок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій. Порядок доповнений пунктом, за яким вартість автомобіля не може бути нижче митної вартості, зазначеної у митній декларації.
Про це свідчить постанова від 13 травня 2022 р. № 589.
Згідно з документом, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачується залежно від вартості легкового автомобіля, визначеної відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки митних органів, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість, але не нижче митної вартості, зазначеної у митній декларації.
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Порядком визначено, що платниками збору у ПФУ з операцій з відчуження легкових автомобілів є підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні.
До ПФУ сплачується такий збір:
  • 3% — якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
  • 4% — якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
  • 5%- якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.
Нагадаємо, у березні Верховна Рада ухвалила закон про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, які ввозяться підприємствами. Також закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.

Довідка Finance.ua:

  • станом на 14 травня в Україну завезли 80 тисяч автомобілів у межах закону про безкоштовне розмитнення авто з ЄС;
  • 16 травня 2022 року за рішенням Київради відновилася оплата паркування в місті.

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За матеріалами: РБК-Україна
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