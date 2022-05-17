В Україні на час війни змінили порядок навчання водіїв та держреєстрації автомобілів — Finance.ua

В Україні на час війни змінили порядок навчання водіїв та держреєстрації автомобілів

Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядків навчання водіїв та державної реєстрації транспортних засобів. Постанова буде діяти у період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування.

Про це свідчть постанову від 10 травня 2022 р. № 584

Навчання водіїв

Згідно з документом, практичний іспит для одержання посвідчення водія складається в будь-якому територіальному органі з надання сервісних послуг МВС незалежно від місця складення теоретичного іспиту.

Навчання з теоретичної підготовки можуть здійснюватися дистанційно за допомогою технічних засобів електронної комунікації, у тому числі інтернету.

Видача посвідчення водія здійснюється у будь-якому сервісному центрі незалежно від місця складення теоретичного та/або практичного іспитів.

У разі потреби акредитовані заклади, що проводять підготовку водіїв, можуть зменшити до 20% відсотків зміст тем відповідних навчальних розділів теоретичного модуля для підготовки або перепідготовки водіїв транспортних засобів категорій В, С1, С, С1Е, СЕ.

Навчання з практичного керування транспортними засобами категорій В, С1Е, СЕ проводяться не більше п’яти годин щодня.

Реєстрація автомобілів при виїзді за кордон

Постановою визначено, що на період воєнного стану в Україні свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане за заявою власника такого транспортного засобу на ім’я особи, яка здійснює поїздку за кордон, протягом десяти днів з дня повернення такої особи з-за кордону підлягає поверненню до сервісного центру, в якому таке свідоцтво було видане, а в разі неможливості — до будь-якого іншого сервісного центру.

У разі повернення зазначеного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу до сервісного центру, в якому таке свідоцтво не було видане, за заявою власника транспортного засобу або уповноваженої ним особи видається на ім’я його власника нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. У такому разі транспортний засіб не підлягає огляду фахівцями експертної служби Міністерства внутрішніх справ.

Після внесення до Єдиного державного реєстру транспортних засобів інформації про видачу нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу видане на ім’я власника транспортного засобу свідоцтво про реєстрацію, що зберігається у відповідному сервісному центрі, вважається недійсним.

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