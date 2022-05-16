В Україну завезли вже 80 тисяч безкоштовно розмитнених авто — Finance.ua

В Україну завезли вже 80 тисяч безкоштовно розмитнених авто

Вчора 08:31 — Особисті фінанси

В Україну завезли вже 80 тисяч безкоштовно розмитнених авто

Станом на 14 травня в Україну завезли 80 тисяч автомобілів у межах закону про безкоштовне розмитнення авто з ЄС.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав перший заступник голови Державної митної служби Олександр Щуцький.

«З моменту прийняття закону про нульове мито в Україну було завезено 80 тис. транспортних засобів для власного користування», — повідомив Щуцький.

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За його словами, це створює великі затори на кордоні, заважає перетину кордону товарами, яких потребує армія, та завезенню гуманітарної допомоги. А ще — спровокувало паливну кризу, «яку зараз ми розгрібаємо».

Щуцький зазначив, що середня ціна більшості ввезених авто за нульовою ставкою коливається в межах 5 — 10 тис. євро.

«На даний момент середня вартість більшості транспорту, що завозиться, — 5 — 10 тис. євро. І десь 30% — це автомобілі преміум-класу, вартістю від 20 тис. євро і вище», — зазначив він.

Довідка Finance.ua:

24 березня 2022 року ухвалено Закон № 2142-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану», яким передбачено звільнення від сплати митних платежів для фізичних осіб під час ввезення транспортних засобів;

відповідно до розпорядження уряду від 3 травня № 354-р, наразі переміщення транспортних засобів, придбаних за межами митної території України громадянами України, дозволено через митний кордон у пунктах пропуску «Устилуг», «Грушів» на кордоні з Польщею та у пункті пропуску «Малий Березний» на кордоні зі Словаччиною.

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