Стало відомо, скільки автомобілів придбали українці в квітні — Finance.ua
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Стало відомо, скільки автомобілів придбали українці в квітні

Вчора 09:33Особисті фінанси
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Стало відомо, скільки автомобілів придбали українці в квітніСтало відомо, скільки автомобілів придбали українці в квітні
Сервісні центри МВС у квітні зареєстрували 87 025 транспортних засобів (нових та вживаних, перші та повторні реєстрації разом). З них вперше зареєстровані після ввезення з-за кордону — 39 795 одиниць (нових та вживаних, всіх типів).
Окрім того, Сервісний центр МВС поділився інформацією щодо видачі посвідчень водія.
Вперше офіційно стали водіями 60 616 українців, обміняли «права» 33 289 осіб, відновили — 6 827.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів України спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія у Сервісних центрах МВС, прийнявши постанову «Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні»;
  • на авторинку України сьогодні є автівки, які подешевшали, у порівнянні з цінами, які були на них на початку року, а є й такі, які подорожчали, і на це є об’єктивні причини;
  • після скасування плати за розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією в Україну в цілому ввезли 29 195 машин, з них «люксові» — лише 40 (Mercedes-Benz, Cadillac, Audi, Lexus, BMW).

Що робити, якщо машина зламалася в Європі

За матеріалами: Телеканал 24
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