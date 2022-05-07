Ціни на вживані авто в Україні: що змінилось — Finance.ua

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Ціни на вживані авто в Україні: що змінилось

Вчора 20:01Особисті фінанси
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Ціни на вживані авто в Україні: що змінилосьЦіни на вживані авто в Україні: що змінилось
На авторинку України сьогодні є автівки, які подешевшали, у порівнянні з цінами, які були на них на початку року, а є й такі, які подорожчали, і на це є об’єктивні причини.
Про це свідчать дані експертів Інституту досліджень авторинку.

Автомобілі 2000-2008 років випуску

У десятці найпопулярніших «доступних» автомобілів 2000-2008 років випуску неможливо виділити спільний для усіх тренд. Кожна модель має власну історію. Так, наприклад, найпопулярніший на внутрішньому ринку Daewoo Lanos має «найспокійнішу» лінію середньої ціни. Пояснити це можна тим, що цю модель не імпортують з-за кордону, і вона фактично не конкурує з іншими автівками, а просто займає проміжне місце між застарілими наддешевими радянсько-російськими «ВАЗами» та бюджетними імпортними авто. Тому це авто просто поступово дешевшає місяць за місяцем і продовжуватиме це робити, аж поки останнього «ланоса» не буде відправлено на утилізацію.
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Ціни на інші ж моделі хоча б частково, але залежні від імпорту, і запровадження «нульового розмитнення» у квітні могло б «збити» ціни на них, проте стрімкого обвалу не сталося.
Ціни на вживані авто в Україні: що змінилось

Автомобілі 2009-2014 років випуску

У категорії автомобілів 2009-2014 років випуску зміни більш помітні. Усі моделі подешевшали як мінімум на кілька сотень доларів. Це можна пояснити одразу кількома причинами.
Перша — «нульове розмитнення». Перелічені моделі були досить популярними серед імпортних авто, тому поява на ринку дещо дешевших варіантів «потягла» ціни донизу.
Ціни на вживані авто в Україні: що змінилось
Окрім цього, частина автодилерів спішили якнайшвидше продати наявні у них легковики, аби вивільнити гроші перед введенням безмитного імпорту, для чого теж знижували ціни. В підсумку маємо те, що автівки цієї вікової групи справді подешевшали, і зараз їх купувати вигідніше, ніж на початку року.

Автомобілі 2015-2021 років випуску

Донедавна більшість відносно «свіжих» легковиків з пробігом переважно імпортували з країн Америки, автомобілі з країн ЄС поступався у відсотковому співвідношенні. Ще частину привозили з Південної Кореї. Саме тому серед п’яти найпопулярніших авто 2015-2019 років домінують «американці».
Щодо цін, то більшість автомобілів подорожчали.
Ціни на вживані авто в Україні: що змінилось
Зросли ціни внаслідок поєднання кількох факторів. По-перше, світова криза автомобільної промисловості. Дефіцит нових автомобілів спонукає європейців та американців або відкладати покупку машини в салоні, або обирати вживану. Підвищений попит за недостатньої пропозиції на ринку підвищує ціни.
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По-друге, ускладнилася доставка автомобілів з країн Америки до України. В першу чергу — через вимушену зупинку роботи українських морських портів. Частина «американок», які були замовлені на початку року, прибуває до нас за новими, зміненими маршрутами, за що доводиться доплачувати кілька тисяч доларів. І навіть без переадресації контейнерів, доставлення машин зі США через європейські порти стало дещо дорожчим. Що врешті й потягло підвищення цін на них, вкупі з невеликим зниженням обсягів пропозиції продажу таких автівок.

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За матеріалами: Finance.ua
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