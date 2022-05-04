Скільки авто завезли українці без податків — Finance.ua

Скільки авто завезли українці без податків

Вчора 08:02 — Особисті фінанси

Скільки авто завезли українці без податків

Після скасування плати за розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією в Україну в цілому ввезли 29 195 машин, з них «люксові» — лише 40 (Mercedes-Benz, Cadillac, Audi, Lexus, BMW).

Такі дані оприлюднила у Facebook народна депутатка України Олена Шкрум.

Структура ввезення авто на «єврономерах» без мит, за даними Шкрум, виглядає так:

більше половини, 16 793 автомобілі — машини вартістю до 100 тис. грн ($1,5-3 тис.). Це недорогі, старі авто, що йдуть у великій кількості на потреби армії, тероборони чи замість загубленої машини для особистого користування;

11 406 авто вартістю від 100 до 500 тис. грн. Це вже дорожчі та нові авто, часто пікапи. Частина також пішла на потреби захисників України;

760 автомобілів — від 500 тис. до 1 млн грн;

196 машин вартістю від 1 до 2 млн грн;

40 дуже дорогих та елітних машин за ціною понад 2 млн грн.



«За місяць українці завезли дійсно велику кількість машин, але 65-70% із них усіх — це машини, які є скромними, недорогими, старенькими, ідуть у переважній більшості на армію або потреби тероборони й ЗСУ. Із них також є відсоток, який іде сім’ям. Близько 1000 авто — це машини вартістю більше 500 тис. грн, тобто вже хороші машини для себе, а не для армії, які дозволили українцям зекономити на акцизі та інших податках при ввезені», — прокоментувала депутатка.

На її думку, було б добре розробити можливість для тих, хто завіз дуже дорогі машини, через «Дію» добровільно сплатити податок на них, який, наприклад, напряму піде на ЗСУ.

«Спробую таку ідею втілити. І, думаю, що більшість із них точно захочуть і зможуть оплатити якщо не весь податок, то, принаймні, якусь його частину. І віддати на потреби армії», — додала вона.

Довідка Finance.ua:

місяць тому парламент звільнив від митних платежів всі транспортні засоби, що ввозяться в країну. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита при розмитненні автівок;

чоловіки призовного віку можуть виїхати за кордон для покупки автомобіля на іноземній реєстрації у таких випадках: за наявності відстрочки від призову;. зняття з обліку з непридатності; батько трьох та більше дітей віком до 18 років. Якщо українець не потрапляє під одну з вищезгаданих категорій, то влада країни дозволяє залучати третіх осіб для покупки авто за кордоном.

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