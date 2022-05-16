У Києві відновили оплату паркування — Finance.ua

Якщо дозволити сповіщення, можна отримувати щогодинні нагадування про активне паркування. У застосунку також можна встановити час для автоматичного завершення паркування. В іншому випадку паркування завершується автоматично о 22:00, коли паркування на муніципальних паркінгах стає безкоштовним.
Оплата
У «Київ Цифровий» оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку, незалежно від місцезнаходження авто. У застосунку діє накопичувальна система оплати. Оплата списується за кожні 100 грн. Якщо сума менша, вона списується 1 числа наступного місяця. Оплачувати сервіс можна з банківської картки, Apple Pay або Google Pay.
За безпекою паркувального простору слідкуватимуть інспектори з паркування. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв, тому не нехтуйте сигналами тривоги, які також надходять у застосунку.
Зауважте, що на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Саме оплата в міському застосунку — це офіційна оплата, яка надходить у бюджет Києва.