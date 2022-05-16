У Києві відновили оплату паркування — Finance.ua

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У Києві відновили оплату паркування

Вчора 19:02Особисті фінанси
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У Києві відновили оплату паркуванняУ Києві відновили оплату паркування
16 травня 2022 року за рішенням Київради відновилася оплата паркування в місті.
Сервіс безготівкової оплати паркування знову працює в застосунку «Київ Цифровий».
Як і раніше, паркування платне лише в будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та цілий день у суботу та неділю — паркування безкоштовне.
Щоб оплачувати паркування в «Київ Цифровий»:
  1. Виберіть «Сервіси водія» → «Погодинне паркування».
  2. Виберіть номер авто з переліку або вкажіть його.
  3. Виберіть паркінг. Перевірте, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в застосунку.
  4. Натисніть «Почати паркування». Розпочнеться відлік часу.
  5. Натисніть «Завершити паркування», щойно авто залишить паркінг.

Сповіщення

Якщо дозволити сповіщення, можна отримувати щогодинні нагадування про активне паркування. У застосунку також можна встановити час для автоматичного завершення паркування. В іншому випадку паркування завершується автоматично о 22:00, коли паркування на муніципальних паркінгах стає безкоштовним.

Оплата

У «Київ Цифровий» оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку, незалежно від місцезнаходження авто. У застосунку діє накопичувальна система оплати. Оплата списується за кожні 100 грн. Якщо сума менша, вона списується 1 числа наступного місяця. Оплачувати сервіс можна з банківської картки, Apple Pay або Google Pay.
За безпекою паркувального простору слідкуватимуть інспектори з паркування. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв, тому не нехтуйте сигналами тривоги, які також надходять у застосунку.
Зауважте, що на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Саме оплата в міському застосунку — це офіційна оплата, яка надходить у бюджет Києва.

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За матеріалами: Finance.ua
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