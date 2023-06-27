Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на цей рік — Finance.ua

Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на цей рік Сьогодні 10:44 — Казна та Політика

Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на цей рік

Кабінет Міністрів прийняв поставнову № 631 «Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2023 рік».

Рішення було ухвалене на засіданні в суботу, 24 червня.

Постановою визначено доходи бюджету Пенсійного фонду у розмірі 768,9 млрд грн. З них:

451,1 млрд грн — власні доходи;

27,7 млрд грн — кошти за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;

249 млрд грн — кошти Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм та виплат за соціальним страхуванням;

37,9 млрд грн — кошти Державного бюджету України на виплату житлових субсидій та пільг.

Також уряд передбачив видатки бюджету ПФУ на пенсії та соціальні виплати в загальній сумі 768,9 млрд грн.

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Як зазначили в Пенсійному фонді, бюджет відомства на 2023 рік є збалансованим.

Нагадаємо, за січень-травень 2023 року Пенсійний фонд України отримав 163 млрд грн надходжень від ЄСВ, що на 15,4 млрд грн більше запланованого. Загалом власні доходи ПФУ (частина соціального внеску + інші платежі) за вказаний період становили 175,6 млрд грн, що на 29,2 млрд грн більше, ніж за січень-травень 2022 року.

Раніше пенсійний фонд провів перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії пропрацювали не менше ніж два роки. Виплати збільшились у середньому на 221,74 грн.

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