Перерахунок пенсій. Стали відомі суми підвищень виплат пенсіонерам, які працюють (інфографіка) — Finance.ua

Перерахунок пенсій. Стали відомі суми підвищень виплат пенсіонерам, які працюють (інфографіка) Сьогодні 15:29 — Особисті фінанси

Перерахунок пенсій. Стали відомі суми підвищень виплат пенсіонерам, які працюють (інфографіка)

Пенсійний фонд провів перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії пропрацювали не менше ніж два роки. Виплати збільшились у середньому на 221,74 грн.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

«Перерахунок пенсії проведено понад 654,9 тис. особам, розмір пенсії збільшено понад 401 тис. осіб, середній розмір підвищення — 221,74 грн. Виплата перерахованих з 1 квітня пенсій проводиться у червні у встановлені пенсіонерам дати виплати з доплатою за квітень і травень», — сказано в повідомленні.

Перерахунок пенсії у зв’язку з врахуванням страхового стажу після призначення/попереднього перерахунку пенсії проведено 537,5 тис. особам. Із зазначеної чисельності пенсіонерів розмір пенсії збільшено у 327,2 тис. осіб, середній розмір підвищення — 179,47 грн.

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Перерахунок пенсії у зв’язку з врахуванням страхового стажу та заробітної плати після призначення/попереднього перерахунку пенсії проведено 117,4 тис. осіб. Із зазначеної чисельності пенсіонерів розмір пенсії збільшено у 73,8 тис. осіб, середній розмір підвищення — 409,16 грн.

Додаткові видатки на виплату перерахованих пенсій складають близько 89 млн грн на місяць.

Інфографіка: ПФУ

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