Більше єдиних внесків і власних доходів: як поповнювався Пенсійний фонд (інфографіка) — Finance.ua
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Більше єдиних внесків і власних доходів: як поповнювався Пенсійний фонд (інфографіка)

Казна та Політика
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Більше єдиних внесків і власних доходів: як поповнювався Пенсійний фонд (інфографіка)
Більше єдиних внесків і власних доходів: як поповнювався Пенсійний фонд (інфографіка)
За січень-травень 2023 року Пенсійний фонд України (ПФУ) отримав 163 млрд грн надходжень від ЄСВ, що на 15,4 млрд грн більше запланованого.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України у Фейсбук.
Згідно з оприлюдненими даними, протягом січня-травня 2023 року до бюджету Пенсійного фонду фактично надійшло 163,0 млрд грн від сплати єдиного соціального внеску, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Це на 15,4 млрд грн більше, ніж було заплановано.
Більше єдиних внесків і власних доходів: як поповнювався Пенсійний фонд (інфографіка)
Загалом власні доходи ПФУ (частина соціального внеску + інші платежі) за вказаний період становили 175,6 млрд грн, що на 29,2 млрд грн більше, ніж за січень-травень 2022 року.
Крім того, з державного бюджету на фінансування пенсійних виплат протягом перших п’яти місяців року було перераховано 103,3 млрд грн (+33,2 млрд грн до показників 2022 року).
Більше єдиних внесків і власних доходів: як поповнювався Пенсійний фонд (інфографіка)
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За матеріалами:
Finance.ua
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