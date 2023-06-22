Деякі пенсіонери отримуватимуть по дві пенсії — Finance.ua

Деякі пенсіонери отримуватимуть по дві пенсії Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

В Україні вже не один рік точиться дискусія, щодо необхідності введення накопичувальної пенсії. Певний період українці, можливо, отримуватимуть одразу дві пенсії.

Верховна Рада розглядає законопроєкт № 9212 у якому запропоновано ввести накопичувальні пенсії. Якщо його приймуть, то українці до 55 років будуть сплачувати внески до накопичувального пенсійного фонду. Ще частину сплачуватиме роботодавець, а також держава.

Якщо проєкт введуть у дію у 2023 році, тоді розмір внесків буде таким:

2023 рік — 2% від зарплати;

2024 рік — 3% від зарплати;

2025 рік — 4% від зарплати.

Ймовірно, певний період часу пенсіонери будуть отримувати одразу по 2 виплати на місяць: звичайну пенсію та накопичувальну.

Зауважте! Існує ризик, що поки українці накопичуватимуть свої кошти, вони можуть знецінитися внаслідок інфляції.

Як в Україні змінилась пенсія за рік

В першу чергу зросла мінімальна та максимальна пенсії, оскільки вони прив’язані до прожиткового мінімуму. За рік він зріс на 159 гривень. Ситуація виглядає так:

Мінімальна пенсія — прожитковий мінімум для осіб що втратили працездатність, 2 093 грн;

Максимальна — це 10 прожиткових мінімумів, 20 930 грн.

Скільки отримують українці після індексації та перерахунку виплат

Також для українців проіндексували виплати (19,7%), а для працюючих пенсіонерів провели перерахунок, за умови, що від попереднього минуло не менше 24 місяців. Також у них мав бути напрацьований стаж до 2 років.

Як змінився розмір пенсій:

Якщо пенсія була на рівні 2 100 гривень, то підвищення склало 420 гривень.

Понад 3 000 гривень — на 600 гривень.

Пенсія 3 500 гривень — на 700 гривень.

Пенсія 4 000 гривень — на 800 гривень.

Пенсія 5 000 гривень — на 1 000 гривень.

Пенсія 7 500 гривень — на 1 500 гривень.

До слова, під час індексації розмір пенсій збільшився від 100 до 1 000 гривень — усе залежало від індивідуальної суми виплат кожної особи.

Як повідомляли Українські Новини, 1 березня попри воєнний стан в Україні відбулася щорічна індексація пенсій. Виплати підвищили на 19,7% для 10,5 млн пенсіонерів.

Тим часом українські пенсіонери віком від 70 років можуть розраховувати на щомісячні компенсаційні виплати в близько 300−570 грн. Однак лише за умови, що пенсії, які вони отримують, менше ніж 10 340 грн.

А з 1 липня на доплату до пенсії у розмірі 1000 грн у червні можуть претендувати українці, які на даний момент отримують пенсію у розмірі 5842 грн. та при виході на заслужений відпочинок мали 35 років стажу. Йдеться про українців, які продовжили працювати на заслуженому відпочинку та отримали щонайменше 24 місяці додаткового стажу.

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