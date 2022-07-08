Уряд закінчив виплати 6500 гривень за єПідтримкою — Finance.ua
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Уряд закінчив виплати 6500 гривень за єПідтримкою

Казна та Політика
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Уряд закінчив виплати 6500 гривень за єПідтримкою
Уряд закінчив виплати 6500 гривень за єПідтримкою
Програма єПідтримка, яку Уряд запустив за ініціативою Президента в березні цього року, повністю реалізована.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 7 липня.
За його словами, всі хто подавався на виплату в розмірі 6500 грн, — кошти отримали. Це майже 5 млн громадян.
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«Спільна робота та підтримка один одного — це формула успіху нашої держави й перемоги у війні. Тому Уряд після початку повномасштабної війни максимально допомагає і регіонам, і громадам, і громадянам», — підкреслив Денис Шмигаль.
Прем’єр-міністр відзначив, що фінальна сума всіх виплат склала 30,9 млрд грн.
Надалі на картку єПідтримка можна буде отримати дохід від військових облігацій. Відповідне рішення Уряд ухвалив під час засідання.

Довідка Finance.ua:

  • під час проведеної Мінфіном перевірки з’ясувалося, що державну допомогу «єПідтримка» отримали й бюджетники, що суперечить умовам програми. Тож у Мінекономіки попросили терміново повернути неправомірно отримані кошти. У разі неповернення міністерство може звернутися до суду;
  • раніше Шмигаль повідомляв, що сьогодні домовленості про підтримку є на суму майже 29 мільярдів доларів США, з яких уже доволі велику суму Україна отримала;
  • Європейський парламент дав «зелене світло» для виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки у зв’язку з війною.
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За матеріалами:
Finance.ua
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