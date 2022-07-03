Шмигаль розповів, чи вистачить Україні тієї підтримки, яку надають країні партнери — Finance.ua

Шмигаль розповів, чи вистачить Україні тієї підтримки, яку надають країні партнери Вчора 16:04 — Казна та Політика

Шмигаль розповів, чи вистачить Україні тієї підтримки, яку надають країні партнери

Зараз Україна живе в борг. На початку війни витрати були 160 мільярдів гривень на місяць, зараз, в травні — 250 мільярдів. Представники української влади офіційно казали про те, що країні потрібна допомога в розмірі 5 мільярдів доларів щомісяця, тобто до кінця року — близько 30 млрд доларів.

Як розповів Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю lb.ua, на сьогодні бюджет України змінився.

«Якщо у нас утримання армії було близько 156 мільярдів гривень, це був бюджет Збройних Сил України й української армії на рік, то сьогодні близько 130 мільярдів — це щомісячна сума. Звичайно, в нас сильно зросли соціальні виплати, витрати на розмінування, витрати на термінове відновлення, витрати на внутрішньо переміщених осіб. Ми заплатили понад 30 мільярдів гривень лише в рамках програми єПідтримка, це майже мільярд доларів. І, відповідно, місячний бюджет України складає близько 250 мільярдів гривень, з яких Україна отримує надходженнями від 70 до 100 мільярдів гривень від податкової, від митниці, це наш щомісячний бюджет. Є різниця, яка складає 4-5 мільярдів доларів — це щомісячна потреба», — коментує Шмигаль.

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За його словами, сьогодні домовленості про підтримку є на суму майже 29 мільярдів доларів США, з яких уже доволі велику суму Україна отримала.

«Лишається ще приблизно 20 мільярдів. Це допомога і від Європейського Союзу, і від Сполучених Штатів Америки, Канади. Окремо від країн-членів Європейського Союзу також є пряма бюджетна підтримка. Є грантова і кредитна підтримка від міжнародних фінансових інституцій: МВФ, Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції і розвитку», — додає прем’єр.

На думку Шмигаля, цих грошей вистачає для того, щоб виконувати соціальні та гуманітарні зобов’язання.

«Звичайно, ми маємо сьогодні вживати заходів до певної оптимізації витрат, ми закликаємо бізнес відновлювати роботу, максимально відповідально підходити до сплати податків. Тому хочу сказати, що ми бачимо ситуацію до кінця року прогнозованою, розуміємо, як ми будемо виконувати бюджет, відчуваємо підтримку партнерів, це дає нам змогу сьогодні думати про захист України, про підтримку Збройних сил і працювати доволі спокійно», — підсумував очільник уряду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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