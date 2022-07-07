Європарламент схвалив 1 мільярд євро макрофіну для України — Finance.ua

Європарламент схвалив 1 мільярд євро макрофіну для України Вчора 17:00 — Казна та Політика

Європейський парламент дав «зелене світло» для виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки у зв’язку з війною.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Парламент підтримав пропозицію Єврокомісії про виділення Україні додаткової позики на вигідних умовах, на додачу до 1,2 млрд євро, які перерахували у березні й травні.

Ця сума є першим траншем виняткового пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.

Позика надається як швидка фінансова підтримка в умовах гострої потреби, щоб Україна могла забезпечувати фінансування найважливіших державних функцій.

Кошти надаються з умовами дотримання низки критеріїв, зокрема збереження демократичних механізмів, попри концентрацію влади у виконавчій гілці в умовах війни, та підвищеної прозорості й звітування щодо використання.

Рішення прийняли 522 голосами «за», тоді як проти проголосували 17 і 25 утрималися.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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