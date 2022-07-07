Європарламент схвалив 1 мільярд євро макрофіну для України — Finance.ua
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Європарламент схвалив 1 мільярд євро макрофіну для України

Казна та Політика
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Європейський парламент дав «зелене світло» для виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки у зв’язку з війною.
Про це повідомляє «Європейська правда».
Парламент підтримав пропозицію Єврокомісії про виділення Україні додаткової позики на вигідних умовах, на додачу до 1,2 млрд євро, які перерахували у березні й травні.
Ця сума є першим траншем виняткового пакета макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.
Позика надається як швидка фінансова підтримка в умовах гострої потреби, щоб Україна могла забезпечувати фінансування найважливіших державних функцій.
Кошти надаються з умовами дотримання низки критеріїв, зокрема збереження демократичних механізмів, попри концентрацію влади у виконавчій гілці в умовах війни, та підвищеної прозорості й звітування щодо використання.
Рішення прийняли 522 голосами «за», тоді як проти проголосували 17 і 25 утрималися.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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