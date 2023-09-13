Уряд вирішив збільшити на 328,5 млрд грн видатки бюджету-2023 — Finance.ua

Уряд вирішив збільшити на 328,5 млрд грн видатки бюджету-2023 Сьогодні 11:13 — Казна та Політика

Уряд вирішив збільшити на 328,5 млрд грн видатки бюджету-2023

Уряд схвалив законопроєкт про збільшення видатків держбюджету-2023 на 328,5 млрд грн для фінансування сектору безпеки і оборони.

У вівторок, 12 вересня, Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону «Про внесення змін до закону „Про Державний бюджет України на 2023 рік“ щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань».

Законопроєктом пропонується збільшити видатки державного бюджету на 328,5 млрд грн (загальний фонд збільшать на 322,5 млрд грн, спеціальний фонд — на 6 млрд грн).

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Збільшення витрат за загальним фондом відбудеться за рахунок зростання витрат на сектор безпеки і оборони на 302,6 млрд грн та інших видатків на 19,9 млрд грн.

Найбільше додаткових видатків отримає Міноборони (+211 млрд грн) та Міністерство внутрішніх справ (+79,2 млрд грн), в структурі якого знаходяться Національна поліція (+19 млрд грн), Національна гвардія (+39,7 млрд грн), Держприкордонслужба (+20,4 млрд грн), ДСНС та Державна міграційна служба.

Додаткові кошти також отримають адміністрація Держспецзв’язку (+0,6 млрд грн), Служба безпеки України (+4,2 млрд грн), Мінстратегпром (+4,4 млрд грн — на виробництво зброї та боєприпасів), ГУР Міноборони (+2,5 млрд грн), Служба зовнішньої розвідки (+0,5 млрд грн), Управління державної охорони (+0,2 млрд грн).

Додаткові невійськові видатки у 19,9 млрд грн включають 16,5 млрд грн для Мінсоцполітики для грошових виплат ВПО.

1,2 млрд грн буде виділено МЗС, зокрема для дипломатичних установ в країнах Африки та Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права, повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

За спеціальним фондом передбачено збільшення видатків на 6 млрд грн (за рахунок збільшення надходжень в рамках програм бюджетної підтримки Європейського Союзу) для забезпечення реалізації проектів щодо швидкого відновлення інфраструктури.

Перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що лідером за темпами зростання видатків під час війни стане Бюро економічної безпеки (БЕБ), річний план видатків яких збільшують на 62%: додатково буде витрачено 315,2 млн грн до вже виділених 503,5 млн грн.

Депутат оприлюднив відповідні підрахунки по основним бюджетним розпорядникам:

Мінфін пропонує збільшити видатки за рахунок збільшення обсягу державних запозичень загального фонду на 298,8 млрд грн, зокрема зовнішніх — на 207,6 млрд грн (підтримка США у обсязі $3,3 млрд), та внутрішніх — на 91,2 млрд грн.

При цьому збільшено обсяг платежів з погашення державного боргу на 8,2 млрд грн, в тому числі погашення внутрішнього боргу збільшене на 23,6 млрд грн, погашення зовнішнього боргу зменшене на 15,4 млрд грн.

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Частково на 11,4 млрд грн будуть скорочені видатки загального фонду з урахування пропозицій головних розпорядників коштів держбюджету, зокрема враховано економію коштів з обсягу платежів з обслуговування державного боргу на 10,7 млрд грн.

Очікується також збільшення доходів на 26,1 млрд грн (по загальному фонду — на 20,1 млрд грн, спеціальному — на 6 млрд грн за рахунок збільшення надходжень в рамках програм бюджетної підтримки Європейського Союзу).

Крім того, в законопроєкті передбачена бюджетна програма Міненерго для фінансової підтримки суб'єктам підприємництва паливно-енергетичного комплексу в обсязі 350 млн грн.

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