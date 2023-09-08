Міністр фінансів назвав головний ризик для бюджету-2024 — Finance.ua

Міністр фінансів назвав головний ризик для бюджету-2024 Сьогодні 09:31 — Казна та Політика

Державний бюджет України на 2024 рік залежить від рівня та ритмічності міжнародної допомоги. Якщо вона не буде надходити вчасно, це може створити проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченка в ефірі телемарафону.

«Ризик у нас очевидний — це ритмічність надходження зовнішньої допомоги», — сказав Марченко.

За його словами, в разі затримок чи відсутності залучень з-за кордону уряд вимушений будемо збільшувати залучення всередині країни, що певним чином може негативно вплинути на економічну динаміку.

«Ми не хотіли б цю макроекономічну стабільність, досягнуту ціною надзвичайних зусиль, якимось чином провокувати або створювати проблеми в майбутньому. Робимо все, щоб залучити ці кошти», — сказав міністр.

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