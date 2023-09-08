Міністр фінансів назвав головний ризик для бюджету-2024 — Finance.ua
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Міністр фінансів назвав головний ризик для бюджету-2024

Казна та Політика
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Державний бюджет України на 2024 рік залежить від рівня та ритмічності міжнародної допомоги. Якщо вона не буде надходити вчасно, це може створити проблеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченка в ефірі телемарафону.
«Ризик у нас очевидний — це ритмічність надходження зовнішньої допомоги», — сказав Марченко.
За його словами, в разі затримок чи відсутності залучень з-за кордону уряд вимушений будемо збільшувати залучення всередині країни, що певним чином може негативно вплинути на економічну динаміку.
«Ми не хотіли б цю макроекономічну стабільність, досягнуту ціною надзвичайних зусиль, якимось чином провокувати або створювати проблеми в майбутньому. Робимо все, щоб залучити ці кошти», — сказав міністр.
За матеріалами:
РБК-Україна
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