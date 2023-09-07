Міністр фінансів розповів, чи передбачено збільшення податків у держбюджеті-2024 — Finance.ua

Міністр фінансів розповів, чи передбачено збільшення податків у держбюджеті-2024 Сьогодні 15:01 — Казна та Політика

Міністр фінансів розповів, чи передбачено збільшення податків у держбюджеті-2024

Проєкт державного бюджету на 2024 рік не супроводжуватиметься проєктом закону про внесення податкових змін для збільшення доходів.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі національного телемарафону.

«Ми не маємо наміру вносити окремі зміни до Податкового кодексу. Ми вважаємо, що податкова система має бути стабільною під час війни», — сказав міністр.

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Марченко підтвердив, що стосовно податку на доходи фізичних осіб Мінфін збирається перерозподілити «військовий» ПДФО (з виплат у секторі оборони — військових та правоохоронців), який наразі спрямовується у місцеві бюджети. Та спрямувати його в загальний фонд державного бюджету на сектор безпеки та оборони.

«Тобто ті надлишки коштів, які зараз формуються в частині військового ПДФО, які осідають на рахунках місцевих бюджетів, вони мають працювати на сектор безпеки і оборони», — пояснив міністр.

За його словами, з цього питання ще триває дискусія.

Довідка Finanace.ua:

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Раді з нагоди Дня Конституції заявив, що є прихильником зниження податків. «Але зараз, у час такої війни і очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами, ми не можемо дозволити собі знижувати податки. Але коли Україна переможе, сама ставатиме донором для світу, наш рівень можливостей буде вищим», — сказав він;



раніше Марченко заявляв, що ідея Президента Володимира Зеленського про зниження податків після війни може бути реалізована. Не виключено, що це зробить вже інший уряд;

водночас в Україні з 1 липня 2023 року повернули довоєнні податки, скасувавши зміни, ухвалені навесні 2022 року.



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Економічна Правда За матеріалами:

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