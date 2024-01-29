Уряд вніс зміни до порядку надання фіндопомоги бізнесу — Finance.ua

Уряд вніс зміни до порядку надання фіндопомоги бізнесу
Уряд вніс зміни до порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва.
Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.
Зокрема, подовжено на один рік строк кредитування субʼєктів підприємництва — сільськогосподарських товаровиробників за укладеними кредитними договорами до 31.03.2025.
Крім того, Кабмін запровадив механізм надання часткових гарантій банкам за кредитними зобовʼязаннями субʼєктів малого і середнього підприємництва, що провадять діяльність у галузі сільського господарства.
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Уряд також виклав у новій редакції термін «зона високого воєнного ризику», яка передбачає часове розширення дії пільгових умов порядку надання фінансової державної підтримки на таких територіях з одного року до трьох.
Нагадаємо, в Україні на 1 січня 2024 року зареєстровано 1 млн 495 тис. юросіб. На першому місці - Київ. Станом на 1 січня цього року у столиці зареєстровано 376,1 тис. юросіб. На другому місці - Дніпропетровська область, з показником у 111 тис. юросіб. Замикає трійку лідерів Одеська область, де станом на 1 січня цього року зареєстровано 93 тис. юросіб.
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