Уряд вніс зміни до порядку надання фіндопомоги бізнесу — Finance.ua
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Уряд вніс зміни до порядку надання фіндопомоги бізнесу

Казна та Політика
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Уряд вніс зміни до порядку надання фіндопомоги бізнесу
Уряд вніс зміни до порядку надання фіндопомоги бізнесу
Уряд вніс зміни до порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва.
Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.
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Зокрема, подовжено на один рік строк кредитування субʼєктів підприємництва — сільськогосподарських товаровиробників за укладеними кредитними договорами до 31.03.2025.
Крім того, Кабмін запровадив механізм надання часткових гарантій банкам за кредитними зобовʼязаннями субʼєктів малого і середнього підприємництва, що провадять діяльність у галузі сільського господарства.
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Уряд також виклав у новій редакції термін «зона високого воєнного ризику», яка передбачає часове розширення дії пільгових умов порядку надання фінансової державної підтримки на таких територіях з одного року до трьох.
Нагадаємо, в Україні на 1 січня 2024 року зареєстровано 1 млн 495 тис. юросіб. На першому місці - Київ. Станом на 1 січня цього року у столиці зареєстровано 376,1 тис. юросіб. На другому місці - Дніпропетровська область, з показником у 111 тис. юросіб. Замикає трійку лідерів Одеська область, де станом на 1 січня цього року зареєстровано 93 тис. юросіб.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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