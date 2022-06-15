Уряд створив єдину форму для фіксації завданих окупантами збитків житлу — Finance.ua
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Уряд створив єдину форму для фіксації завданих окупантами збитків житлу

15.06.2022, 10:04Особисті фінанси
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Уряд затвердив єдину та уніфіковану форму, що фіксуватиме збитки, завдані житлу українців російськими військами.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Раніше така довідка складалась у довільній формі. Тепер у кожного громадянина, якому пошкодили чи зруйнували житло, буде цифровий документ, що підтверджує його збитки. Цим рішенням ми також закладаємо базу для майбутнього реєстру пошкодженого майна», — зауважив очільник Уряду.
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Як зазначив Шмигаль, уряд уже створив Спеціальну комісію, яка буде займатися аудитом збитків, завданих військовою агресією росії. Також будуть створені регіональні комісії на рівні громад, які заповнюватимуть акт з інформацією про тип пошкодження.
Всі нові акти будуть складені у цифровій формі через систему Дія, тоді як усі попередні акти будуть відцифровані та внесені у відповідну базу.
Як підкреслив прем’єр, відповідальними за реалізацію цього процесу і надалі будуть органи місцевої влади.
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Глава уряду відзначив, що на другому етапі відбуватиметься розробка уніфікованої розрахункової оцінки вартості збитків. Над нею зараз працює Міністерство розвитку громад та територій.
«Уряд очікує на ухвалення закону, щоб почати працювати над процесом відшкодування. Зараз цей проект на розгляді у Верховній Раді. Впевнений, народні депутати підтримають таке важливе для країни рішення найближчим часом», — наголосив Денис Шмигаль.
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За словами прем’єр-міністра, повноцінний процес відшкодування почнеться одразу після того, як конфісковані російські кошти на Заході надійдуть до України. Уряд постійно працює з партнерами, аби кошти перейшли Україні для відбудови: створено спеціальну робочу групу та залучаються найкращі світові юристи.

Довідка Finance.ua:

  • раніше до Верховної Ради внесли законопроєкт 7441-1 для фізосіб, хто взяв кредит на купівлю квартири чи машини, але втратив їх через бойові дії чи окупацію. Документ передбачає призупинення виплат по кредитах для фізосіб-позичальників кредитів на рухоме/нерухоме майно;
  • глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше повідомляв, що механізм може бути застосований до позичальників, які до 24 лютого не мали заборгованостей за цим кредитом. Відповідно до законопроєкту, списуватимуть або заморожуватимуть і тіло кредиту, і нараховані відсотки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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